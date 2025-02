Die Schweiz muss im Davis Cup in die Barrage

Die Schweiz muss im Davis Cup in die Barrage

1/4 Dominic Stricker (l.), und Marc-Andrea Hüsler können auch im Doppel nichts gegen die Spanier ausrichten. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Davis-Cup-Team verliert die Partie der ersten Qualifikationsrunde in Biel gegen Spanien. Nach dem Doppel steht es uneinholbar 0:3.

Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker verlieren zum Auftakt des zweiten Tages gegen Pedro Martinez/Jaume Munar 4:6, 5:7. Damit kann die Schweiz das Finalturnier der besten acht Nationen nicht mehr erreichen. Sie spielt im September in der Weltgruppen-Barrage gegen einen noch auszulosenden Gegner.

Junges Schweizer Team noch nicht auf Touren

Die beiden Schweizer Linkshänder schaffen es am Sonntag nie, den spanischen Teamleader Martinez und den Davis-Cup-Debütanten Munar unter Druck zu setzen. Sie kommen in der gesamten Partie nur zu einer Breakchance – im allerletzten Game und ungenutzt. So reicht den Spaniern ein Break zum 2:1 im ersten – gegen den Aufschlag von Stricker und eines zum 6:5 im zweiten Satz gegen Hüsler zum sicheren Zweisatzsieg.

Auch ohne ihre designierte Nummer 1 Carlos Alcaraz erwiesen sich die Spanier nicht wirklich überraschend als zu solide und abgeklärt für ein Schweizer Team, dessen junge Spieler in diesem Jahr noch überhaupt nicht auf Touren gekommen sind und die auf der Suche nach Selbstvertrauen sind.