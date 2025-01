Schweizer Erfolgsmeldung aus Melbourne. Henry Bernet zieht auf souveräne Art und Weise in den Juniorenfinal der Australian Open ein.

Bernet spielt an den Australian Open um Juniorentitel

Bernet spielt an den Australian Open um Juniorentitel

1/2 Herny Bernet steht bei den Junioren im Final der Australian Open. Foto: Sven Thomann

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Basler Henry Bernet hat als erster Schweizer bei den Australian Open den Final der Junioren erreicht. Er setzt sich einen Tag vor seinem 18. Geburtstag im Halbfinal gegen den Finnen Oskari Paldanius mit 7:6 (8:6), 6:2 durch.

Vor Bernet hatte Rebeka Masarova als einzige Schweizer Vertretung bei den Australian Open das Endspiel eines Juniorenturniers erreicht. Die zwischenzeitlich für Spanien startende aktuelle 142. der Weltrangliste unterlag 2017 der Ukrainerin Marta Kostjuk. Bernet bekommt es am Samstag, an seinem Geburtstag also, mit dem Amerikaner Benjamin Willwerth zu tun. Dieser ist die Nummer 22 der Junioren-Weltrangliste und damit 16 Plätze schlechter klassiert als Bernet.

Überzeugt durch Nervenstärke

Auf dem Weg zu seinem ersten Final bei der vierten Grand-Slam-Teilnahme überzeugt Bernet nicht zuletzt durch seine Nervenstärke. Er gewann in den bisherigen fünf Partien alle sechs Tiebreaks, jenes gegen Paldanius im Halbfinal nach zwei abgewehrten Satzbällen.

Bernet ist der siebte Schweizer, der bei den männlichen Junioren ein Grand-Slam-Final bestreiten wird. Heinz Günthardt (French Open- und Wimbledon-Sieger 1976), Roger Federer (1998 Wimbledon-Sieger und US-Open-Finalist), Roman Valent (Wimbledon-Sieger 2001), Stan Wawrinka (French-Open-Sieger 2003), Dominic Stricker und Leandro Riedi waren seine Vorgänger. Stricker und Riedi standen sich 2020 im Final von Roland Garros gegenüber, mit dem besseren Ende für Stricker.