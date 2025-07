Über Jahrzehnte sah man Tennisstar Roger Federer (43) und Gattin Mirka (47) stets Seite an Seite. Doch meist spielte er auf dem Tenniscourt, sie sass im Publikum. Seit die Schweizer Sportlegende das Racket vor drei Jahren niedergelegt hat, liegt seine Hand nun vermehrt in der ihren. So zeigten sich die beiden vor ein paar Tagen elegant gekleidet in Paris. Hand in Hand in der Stadt der Liebe!

Down Under auf Wolke 7

Vor einem Vierteljahrhundert nahm am anderen Ende der Welt, im australischen Sydney, eine der wohl schönsten und erfolgreichsten Liebesgeschichten der Schweiz ihren Anfang. An den Olympischen Sommerspielen begegneten sich die damals noch sehr jungen Schweizer Tennistalente Mirka Vavrinec und Roger Federer zum ersten Mal.

Während zwei Wochen weilten der Basler mit südafrikanischen Wurzeln mütterlicherseits und die in Kreuzlingen aufgewachsene gebürtige Slowakin gemeinsam mit dem Schweizer Ringerteam in derselben Unterkunft.

«Wir hatten eine gute Zeit, freundschaftlich», erinnert sich Roger Federer in einem Interview 2019. «Am Abend vor unserer Abreise haben wir uns geküsst.» Damals hätten sie natürlich nicht geahnt, geschweige denn gewusst, wohin das Ganze sie führen würde. «Jahre später haben wir vier Kinder, sind verheiratet und glücklicher als je zuvor. Es war also ein guter Kuss.»

Mehr im «Glückspost»-Newsletter Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Mittlerweile sind Roger und Mirka Federer seit 25 Jahren ein Paar. Am 11. April 2009 haben sie geheiratet, kurz darauf erhielten sie doppelten Babysegen. Zwillingstöchter Myla und Charlene sind am 23. Juli gerade 16 geworden, die Zwillingssöhne Lenny und Leo sind elf. Und neben dem privaten Glück hat «Fedi» in all den gemeinsamen Jahren mit Mirka unzählige sportliche Erfolge – 103 Karrieretitel, davon 20 Grand-Slams – und Rekorde erreicht: mit 237 Wochen längste Nummer 1 in Serie, insgesamt 310 Wochen. «Mirka spielt eine wichtige Rolle für mich – sie weiss es, ich weiss es, alle wissen es», meinte er 2018 bei einem Auftritt in Australien.

Sommer der Liebe

Aktuell, in ihrem 25. gemeinsamen Sommer, sind die Vierfach-Eltern nun nicht in Down Under, sondern in Europas Metropolen unterwegs. In Paris, der französischen Hauptstadt, haben die beiden unter anderem die Dior-Herrenmode-Show für Frühling/Sommer 2026 besucht. Zudem liessen sie es sich nicht nehmen, Croissants zu geniessen, und zwar im Café Campana mit Blick über die Stadt. Dieses gehört zum Musée d’Orsay, weshalb Ehepaar Federer während seines Städtetrips auch in der Galerie Françoise Cachin vor den Gemälden von Vincent van Gogh innehielt.

Von der Stadt an der Seine ging es weiter in jene an der Themse. Händchenhaltend liessen sich Mirka und Roger Federer in London blicken, wo sie das prestigeträchtige Wimbledon-Turnier besuchten. Das Ambiente rund um den edlen Rasen ist ihnen vertraut. Mit acht Titeln ist der «Schweizer Maestro» der Rekordhalter in Wimbledon und sein Besuch Ehrensache. Aber auch, dass Mirka, die seit ihrem Rücktritt 2002 stets im Publikum sass, mit dabei ist. «Während meiner langen Karriere hat sie mich immer unterstützt, war die beste Mutter, die beste Ehefrau», sagte Federer in einem «Gala»-Interview. Auch die aktuellsten Fotos zeigen: Nach 25 gemeinsamen Jahren scheinen Mirka und Roger Federer glücklicher denn je zu sein.

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 25. Juli 2025