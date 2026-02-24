Olten glückt Break trotz Katastrophen-Start

Während in der National League die letzte Phase der Qualifikation angebrochen ist, laufen in der Swiss League seit Dienstagabend die Playoffs. Olten, Visp, La Chaux-de-Fonds und Sierre gewinnen Spiel eins ihrer jeweiligen Viertelfinalserie.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nur ein unterklassiertes Team setzt sich in der ersten Runde der Playoff-Viertelfinals in der Swiss League durch: Olten gewinnt 6:3 gegen Thurgau.

Nach 16 Minuten sieht es für Olten schlecht aus. Thurgau, das die Regular Season auf dem 2. Platz abgeschlossen hat, führt 3:0, wobei Victor Backman zweimal im Powerplay erfolgreich ist. Die Gäste verkürzen jedoch noch vor der ersten Pause dank eines Doppelschlags von Simon Sterchi (19.) und Jayce Hawryluk (20.) innerhalb von 48 Sekunden. Nach 40 Minuten steht es 3:3, das letztendlich entscheidende 4:3 für den EHCO erzielt Silvan Wyss nach 35 Sekunden im Schlussabschnitt.

Qualifikationssieger Sierre bezwingt die GCK Lions nach einem 1:2-Rückstand mit 6:3. Jordan Bougro steuert ein Tor und drei Assists zum Sieg der Walliser bei. Visp, in der vergangenen Saison Meister in der Swiss League, startet mit einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen Basel in die Playoffs. Das goldene Tor gelingt Oliver Heinen in der 68. Minute. In der Qualifikation hat Visp sämtliche fünf Duelle gegen Basel verloren.

La Chaux-de-Fonds, das neben Visp als einziges Team aufstiegsberechtigt ist, bezwingt Chur 5:2, obwohl es nach einer raschen 2:0-Führung den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen muss. Noah Böhler trifft für die Neuenburger doppelt, Emil Molin lässt sich drei Assists gutschreiben.