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Sunderland – Tottenham 1:0
Hier verpasst Xhaka das Führungstor um Haaresbreite

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie AFC Sunderland – Tottenham Hotspur (1:0).
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 53 Minuten
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