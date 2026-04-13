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Sport
Premier League: Highlights Sunderland – Tottenham (1:0)
Sunderland – Tottenham 1:0
Hier verpasst Xhaka das Führungstor um Haaresbreite
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie AFC Sunderland – Tottenham Hotspur (1:0).
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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Die Highlights der Premier League
3:03
Sunderland – Tottenham 1:0
Xhaka verpasst Führungstor um Haaresbreite
2:56
Spektakel-Hälfte gegen ManUtd
England-Juwel verpasst Traumtor nur um Haaresbreite
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