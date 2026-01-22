DE
FR
Abonnieren

Spanische Giganten vorne
Das sind die umsatzstärksten Fussball-Klubs der Welt

1,078 Milliarden Franken – kein Fussballklub auf der Welt macht mehr Umsatz als Real Madrid. Die Königlichen führen vor Barcelona (906 Mio.), Bayern (800) und PSG (778).
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/6
Real Madrid bleibt der umsatzstärkste Klub der Welt. Die Königlichen knacken die Milliardenmarke.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Europas Fussball-Elite erzielt einen Umsatzrekord. Dabei ist Real Madrid der umsatzstärkste Fussball-Klub der Welt.

Die Königlichen setzten gemäss der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte im Geschäftsjahr 2024/25 umgerechnet 1,078 Milliarden Franken um (Vorjahr: 772 Mio. Franken). Damit führt der spanische Rekordmeister die Liste vor dem FC Barcelona (906 Mio. Franken), Bayern München (800) und Paris Saint-Germain (778) an.

Dahinter folgen mit Liverpool (777), Manchester City (770), Arsenal (764), Manchester United (737), Tottenham (625) und Chelsea (542) sechs Vertreter der englischen Premier League. Als erster Klub aus der italienischen Serie A belegt Inter Mailand (499) Rang elf. Die 20 umsatzstärksten Klubs setzten fast zwölf Milliarden Franken um, womit der Vorjahreswert um elf Prozent übertroffen wird. Der grösste Teil der Einnahmen stammt aus der Vermarktung und Sponsoring-Beiträgen (4,9 Milliarden Franken), gefolgt von Fernsehgeldern (4,3 Milliarden) und dem Umsatz an den einzelnen Spieltagen (2,2 Milliarden).

Auch Europas Frauenfussball wächst weiter. Umsatzstärkster Klub ist Champions-League-Sieger Arsenal mit 23,8 Millionen Franken.

In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Inter Mailand
Chelsea
Chelsea
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Manchester United
Manchester United
Arsenal
Arsenal
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
FC Bayern München
FC Bayern München
FC Barcelona
FC Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        Chelsea
        Chelsea
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        Manchester United
        Manchester United
        Arsenal
        Arsenal
        Manchester City
        Manchester City
        Liverpool
        Liverpool
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Real Madrid
        Real Madrid