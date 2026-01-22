1,078 Milliarden Franken – kein Fussballklub auf der Welt macht mehr Umsatz als Real Madrid. Die Königlichen führen vor Barcelona (906 Mio.), Bayern (800) und PSG (778).

Das sind die umsatzstärksten Fussball-Klubs der Welt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Europas Fussball-Elite erzielt einen Umsatzrekord. Dabei ist Real Madrid der umsatzstärkste Fussball-Klub der Welt.

Die Königlichen setzten gemäss der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte im Geschäftsjahr 2024/25 umgerechnet 1,078 Milliarden Franken um (Vorjahr: 772 Mio. Franken). Damit führt der spanische Rekordmeister die Liste vor dem FC Barcelona (906 Mio. Franken), Bayern München (800) und Paris Saint-Germain (778) an.

Dahinter folgen mit Liverpool (777), Manchester City (770), Arsenal (764), Manchester United (737), Tottenham (625) und Chelsea (542) sechs Vertreter der englischen Premier League. Als erster Klub aus der italienischen Serie A belegt Inter Mailand (499) Rang elf. Die 20 umsatzstärksten Klubs setzten fast zwölf Milliarden Franken um, womit der Vorjahreswert um elf Prozent übertroffen wird. Der grösste Teil der Einnahmen stammt aus der Vermarktung und Sponsoring-Beiträgen (4,9 Milliarden Franken), gefolgt von Fernsehgeldern (4,3 Milliarden) und dem Umsatz an den einzelnen Spieltagen (2,2 Milliarden).

Auch Europas Frauenfussball wächst weiter. Umsatzstärkster Klub ist Champions-League-Sieger Arsenal mit 23,8 Millionen Franken.