Björn Lindroos Redaktor Sport

Ski-Schock in Italien: Federica Brignone (34) ist beim zweiten Lauf des Riesenslaloms an den italienischen Meisterschaften in Alpe Lusia heftig gestürzt. Nach kurzer Behandlung der Rettungskräfte brachte ein Rettungshelikopter die Italienerin schliesslich in ein Spital.

Brignone fädelt bei einem Rechtsschwung an einem Tor ein und überschlägt sich danach heftig. Dabei verdreht es der Italienerin das Knie. Genauere Infos über die Verletzung gibt es bisher aber nicht.

Gesamtweltcupsiegerin vor Gut-Behrami

Den ersten Lauf dominierte Brignone noch, doch statt der Kür im zweiten Durchgang folgt der grosse Schock zum Abschluss eines historisch erfolgreichen Winters.

Erst vergangene Woche gewann Federica Brignone den zweiten Gesamtweltcup ihrer Karriere vor Lara Gut-Behrami. Ausserdem gewann sie im Riesenslalom die kleine Kugel.