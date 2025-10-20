Trotz eines Tors von Leela Egli muss das Schweizer Freiburg-Quartett gegen Nürnberg als Verlier vom Platz. In Italien gewinnen Pilgrims Römerinnen auch das dritte Saisonspiel, während Schertenleib für eine ehemalige Weltfussballerin ausgewechselt wird.

1/4 Freiburgs Leela Egli reiht sich in die Liste der Torschützinnen ein. Am Ende resultiert aber eine 2:3-Niederlage gegen Nürnberg. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Darum gehts Egli-Treffer reicht Freiburg nicht zum Sieg

Viola Calligaris spielt durch, Lia Wälti kommt 20 Minuten zum Einsatz

Sydney Schertenleib startet, wird nach 63 Minuten ausgewechselt





Deutschland: Freiburg-Quartett verliert knapp

Das mit vier Schweizerinnen angetretene Freiburg muss eine etwas überraschende Niederlage hinnehmen. Immerhin reiht sich beim 2:3 in Nürnberg Leela Egli unter die Torschützinnen ein. Die 18-Jährige greift wie ihre Landsfrauen Alena Bienz und Aurélie Csillag mit Anpfiff der zweiten Halbzeit ins Geschehen ein und markiert mit ihrem zweiten Saisontreffer in der Nachspielzeit den Endstand. Das Schweizer Quartett komplettiert Julia Stierli, welche in der Innenverteidigung durchspielt. Elvira Herzog kassiert im Spiel von Leipzig gegen Union Berlin fünf Gegentore. Zu allem Überfluss verletzt sich die Torhüterin auch noch. Sie verpasst den Zusammenzug des Schweizer Nationalteams.

An ihrer Stelle nominiert Pia Sundhage Irina Fuchs vom 1. FC Köln nach. Auch die 20-Jährige muss am Wochenende fünfmal hinter sich greifen, dies gegen den noch ungeschlagenen Leader Bayern München. Ella Touon feiert bei den Kölnerinnen ihr Debüt. Die 22-Jährige kommt nach der Pause zum Einsatz.

Einen Sieg können dagegen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen feiern: Beim 2:0 gegen Werder Bremen (ab der 46. Minute mit Amira Arfaoui) spielen sie bei der Eintracht Frankfurt durch und werden dabei beide verwarnt. Noemi Ivelj beobachtet das Geschehen dagegen von der Bank aus. Smilla Vallotto wird beim 5:1-Sieg ihrer Wolfsburgerinnen über Leverkusen nach 78 Minuten eingewechselt.

Italien: Calligaris und Wälti schlagen Lazio

Das nicht optimal in die Saison gestartete Juventus Turin feiert in der 3. Runde der Serie A den ersten Sieg. In Rom bezwingen die Norditalienerinnen das bis dato makellose Lazio mit 1:0. Verteidigerin Viola Calligaris spielt in der Dreierabwehr durch, Nati-Captain Lia Wälti kommt für die letzten 20 Minuten zum Einsatz. Die AS Roma, die ab der 61. Minute mit Alayah Pilgrim agiert, setzt sich im Spitzenspiel in Napoli mit 3:1 durch und liegt mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Eine Niederlage muss dagegen Alisha Lehmann einstecken, welche für Como beim 0:1 gegen Sassuolo rund eine Stunde auf dem Platz steht.

Spanien: Schertenleib in der Startelf

Einen gelungenen achten Spieltag in der höchsten spanischen Liga erlebt Sydney Schertenleib, welche durch das 2:0 gegen Granada ohne Punktverlust bleibt. Die 18-Jährige darf von Beginn weg mittun und wird nach 63 Minuten ausgewechselt – für niemand Geringeres als Ex-Weltfussballerin Alexia Putellas.