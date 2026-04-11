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Zweiter Titel für 26-Jährigen
Sandro Manser gewinnt nach der Abfahrt auch den Super-G

Sandro Manser fährt mit der Startnummer 1 zum Super-G-Sieg an den Schweizermeisterschaften.
Publiziert: vor 22 Minuten
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