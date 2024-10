Alarmstufe Rot? Nein, natürlich nicht. Dennoch weiss der Schweizer Alpin-Direktor Hans Flatscher, dass der Ski-Winter bei den Frauen kompliziert werden könnte. Foto: keystone-sda.ch 1/7

Mathias Germann Reporter Sport

Es ist eine Schlappe. Erklärbar zwar, aber letztlich dennoch eine Schlappe. Camille Rast ist beim Riesenslalom in Sölden mit Platz 12 die beste Schweizerin. Weiter hinten findet man Michelle Gisin (22.), Wendy Holdener (25.) und Simone Wild (28.). In der Summe macht dies 40 Punkte für das Schweizer Team – so wenige wie seit 13 Riesenslaloms nicht mehr.