Jetzt ist klar, dass sich Michelle Gisin erneut operieren lassen muss. Auch ihr Knie wurde beim Sturz in St. Moritz stark in Mitleidenschaft gezogen.

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Michelle Gisin (32) muss erneut unters Messer: Nach dem erfolgreichen Verlauf der Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand zeigt eine MRI-Untersuchung in der Klinik Hirslanden in Zürich am Samstag, dass sie sich im Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes zugezogen hat. Das meldet Swiss-Ski in einer Mitteilung.

Die Operation folgt, sobald sich Gisin von den Eingriffen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand erholt hat.

«Michelle Gisin wird noch einige Tage im Spital verbleiben. Der Genesungsprozess verläuft erfreulich, sie ist schon fleissig mit den Stöcken unterwegs», heisst es weiter.

Am Donnerstag ist Gisin im zweiten Abfahrtstraining in St. Moritz schwer gestürzt. Mit über 110 km/h riss es ihr kurz nach einem Sprung die Ski auseinander. Noch am Donnerstagabend wurde sie ein erstes Mal operiert.

1:24 «Es ist richtig scheisse»: Malorie Blanc leidet mit Gisin mit