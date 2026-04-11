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Weil er das Tor erwischt
Airbag öffnet sich bei Fahrt von Clarke

Bei der Fahrt von Robert Clarke öffnet sich plötzlich der Airbag nachdem er ein Tor zu eng genommen hatte. So ist der Super-G an der SM für ihn gelaufen.
Publiziert: vor 25 Minuten
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