1/6 Gute Freundin von Lara Gut-Behrami (links): Anna Veith. Die Österreicherin spricht über den Verzicht der Tessinerin beim Saisonauftakt. Foto: Zvg

Mathias Germann Reporter Sport

Sie ist eine der Grössten in der Geschichte des Sports. Und zurück im Ski-Zirkus! Anna Veith (35): «Ich strebe im Gegensatz zu Marcel Hirscher oder Lindsey Vonn aktuell kein Comeback an, will aber vor allem im Breitensport die Menschen ermutigen, sich zu bewegen, gesund zu leben und die alpine Welt vielseitig zu geniessen.» Genau dafür ist die Ski-Legende aus Rohrmoos in der Steiermark (Ö) eine Partnerschaft mit dem Skihersteller Kästle eingegangen.