Vonn über Gut-Behrami
«Ich konnte vor dem Spital noch mit ihr sprechen»

Lindsey Vonn spricht im Rahmen ihrer PK in St. Moritz auch über die Verletzungen von Lara Gut-Behrami und Corinne Suter.
Publiziert: vor 17 Minuten
