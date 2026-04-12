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Ski: Allenbach rückt nach Titel ins Militär ein
Von der Corviglia ins Militär
«Rücke übermorgen in die RS ein»
Dania Allenbach verrät im Blick-Interview, dass sie nach dem Slalom am Montag direkt in die RS einrücken wird.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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