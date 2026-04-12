DE
FR
Abonnieren

Von der Corviglia ins Militär
«Rücke übermorgen in die RS ein»

Dania Allenbach verrät im Blick-Interview, dass sie nach dem Slalom am Montag direkt in die RS einrücken wird.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen