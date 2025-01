Österreich bangt nach Lauberhorn-Sturz um seinen Speed-Star

Freud und Leid liegen nah beieinander. Das erlebt Vincent Kriechmayr am Lauberhorn. Am Freitag wird er Zweiter, am Samstag stürzt er. Und klagt danach über Schmerzen im Knie.

Auf einen Blick Vincent Kriechmayr stürzt bei der Lauberhornabfahrt

Der Österreicher humpelt und klagt über Schmerzen im Knie

Bei einer Verletzung droht er die Heim-WM zu verpassen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vierte Abfahrt, vierter Schweizer Doppelsieg. Während unsere Speed-Asse in dieser Saison nicht mehr aus dem Feiern rauskommen, sieht die Gemütslage bei den Österreichern ganz anders aus. Sie warten in der Königsdisziplin noch immer auf den ersten Podestplatz. In Wengen BE klassiert sich Otmar Striedinger (33) als bester Österreicher auf Platz 17.

Schon in der letzten Saison gabs nur einen Abfahrts-Podestplatz – beim Weltcupfinal. Dafür verantwortlich zeichnete sich Vincent Kriechmayr (33). Am Freitag war er noch zu Gast auf der Schweizer Party, wurde im Super-G zwischen Sieger Franjo von Allmen (23) und Stefan Rogentin (30) Zweiter. Nur zu gerne hätte er am Tag danach den Partycrasher gespielt. Doch dazu kommt es nicht.

Kriechmayr sorgt für einen Schreckmoment am Lauberhorn. Mit den Schnellsten kann er nicht mithalten. Bei der Einfahrt ins Ziel-S wird er zusammengedrückt und stürzt heftig. Er landet im Fangnetz und wird unsanft zurück auf die Piste geschleudert. Der Doppelweltmeister von 2021 (Abfahrt und Super-G) braucht einen Moment, um den Schreck zu verdauen, rappelt sich dann aber aus eigener Kraft auf.

Per Helikopter in die Heimat

Eine ganze Weile steht Kriechmayr mit zwei Betreuern am Pistenrand, ehe er das Ziel-S selbständig runterrutscht. Allerdings nur auf einem Ski. Das rechte Knie belastet er nicht. Auch nicht, als er den Zielraum verlässt. Er muss gestützt werden, humpelt ziemlich stark. Das sieht nicht gut aus.

Cheftrainer Marco Pfeifer bestätigt gegenüber österreichischen Medien, dass Kriechmayr über starke Schmerzen im Knie klage. «Es war natürlich schon ein kräftiger Sturz. Er ist da harte Kampflinie gegangen», so Pfeifer weiter. «Ich hoffe auf das Beste.» Kriechmayr wurde gemäss Ski Austria umgehend per Helikopter in die Heimat geflogen. Dort sollen Untersuchungen zeigen, wie es um sein Knie steht.

Eine Verletzung käme für Kriechmayr zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. In 17 Tagen beginnt die Heim-WM in Saalbach. Um die Teilnahme muss er nun zittern. Für Österreichs Speed-Team wäre sein Ausfall ein herber Verlust. Schliesslich ist er neben Patrick Feurstein (28, 3. im Super-G von Beaver Creek) mit zwei zweiten Plätzen im Super-G der einzige ihrer Fahrer, der es in den Speed-Disziplinen in diesem Winter aufs Podest schaffte.