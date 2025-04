Verlobte bei Titelgewinn vor Ort Simonet gibt im Sieger-Interview Heiratspläne bekannt

Livio Simonet gewinnt den Riesenslalom an der Schweizer Meisterschaft in Zinal. Im Interview spricht er über die Bedeutung des Titels in einem für ihn schwierigen Winter. Zudem verkündet er noch, dass er schon bald heiraten wird.