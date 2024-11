Ski-Legende Lindsey Vonn plant sensationelles Comeback in St. Moritz. Die 40-jährige Amerikanerin könnte am 21. und 22. Dezember im Super-G antreten. OK-Boss Robin Miozzari freut sich auf die mögliche Rückkehr der ehemaligen Speed-Queen.

1/10 Zurück im Rampenlicht: Lindsey Vonn schuftet für ihr Comeback. Mit 40 Jahren und einem künstlichen Kniegelenk gibt sie nochmals Vollgas. Foto: imago/Sven Simon

Auf einen Blick Lindsey Vonn plant mögliches Comeback im Ski-Weltcup in St. Moritz

Vonn würde dem Skizirkus mehr Glamour und Aufmerksamkeit bringen

Lindsey Vonn (40) kann es nicht lassen. Und genau das sorgt in St. Moritz GR für grosse Vorfreude! «Sie hat eine grosse Vergangenheit im Engadin. Wir würden es sehr schätzen, wenn Lindsey bei uns auf der Corviglia fahren würde», sagt OK-Boss Robin Miozzari.

Ein Comeback der ehemaligen Speed-Queen, die in ihrer Karriere acht (!) Abfahrtweltcup-Kugeln gewann, wäre für St. Moritz ein schönes Geschenk. Und das kurz vor Weihnachten. Am 21. und 22. Dezember steht je ein Super-G auf dem Programm – die tiefen Temperaturen ermöglichen schon jetzt, dass die Schneekanonen auf Hochtouren laufen.

Der Vonn-Comeback-Fahrplan könnte so aussehen: aktuell das Training mit der US-Nationalmannschaft in Copper Mountain (USA). Dann, am 10. und 11. Dezember, zwei FIS-Speed-Rennen (Super-G) in Panorama – hier müsste Vonn ihre FIS-Punkte auf unter 80 schrauben, womit sie eine Wildcard für den Weltcup beantragen könnte. Beim Weltcup in Beaver Creek (14. Dezember Abfahrt, 15. Dezember Super-G) könnte sie als Vorläuferin starten, um dann eine Woche später in St. Moritz ihr Renn-Comeback zu geben. Auf der Corviglia stand sie schon zehnmal auf dem Podest, fünf Rennen hat sie gewonnen.

Mehr Glamour, mehr Ticket-Verkäufe

Vonn wäre nach Lucas Pinheiro Braathen (1 Jahr Pause) und Marcel Hirscher (5 Jahre Pause) der dritte Ski-Star, der in diesem Winter auf die grosse Ski-Bühne zurückkehren würde. Die 82-fache Weltcupsiegerin, die mit einem künstlichen Kniegelenk fährt, würde dem Tross viel Glamour bringen.

Wir erinnern uns: Für den Saisonauftakt in Sölden (Ö) gingen 30 Prozent mehr Tickets weg als im Vorjahr, weil viele Hirscher und Braathen zuschauen wollten.

Dagegen hätte auch St. Moritz nichts einzuwenden.