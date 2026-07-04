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Ski-Hochzeit: Erik Read hat Giulia Paventa geheiratet
Traumhochzeit von Ski-Ass
Hier tanzt Read mit seiner Herzdame
Im Ski-Zirkus haben erneut die Hochzeitsglocken geläutet. Erik Read und Giulia Paventa haben Ja zueinander gesagt.
Publiziert: 15:22 Uhr
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