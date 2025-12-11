DE
Sport
Ski
Ski: Swiss-Ski-Arzt klärt zu Gisins Verletzung auf
Swiss-Ski-Arzt klärt auf
«Nervenstränge in Arme und Beine funktionieren»
Swiss-Ski-Teamarzt Walter O. Frey spricht nach dem Sturz von Michelle Gisin über ihre Verletzungen.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Mathias Germann
Reporter Sport
Alles zum schweren Sturz von Gisin in St. Moritz
2:20
Swiss-Ski-Arzt klärt auf
«Nervenstränge in Arme und Beine funktionieren»
2:18
Knie und Arm sind betroffen
Frauen-Cheftrainer gibt Gesundheits-Update zu Gisin
0:37
Schwerer Sturz im Training
Gisin wird von der Corviglia heftig abgeworfen
1:37
Blanc hört am Start von Sturz
«Schwierig, die Emotionen auf der Seite zu lassen»
1:26
Hählen trotzdem mit Bestzeit
«Immer schwierig, wenn eine gute Kollegin stürzt»
