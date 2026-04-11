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Suter nach Super-G-Titel
«Das gibt Motivation für den Sommer»

Corinne Suter spricht nach ihrem Super-G-Sieg an den Schweizer-Meisterschaten über das Rennen.
Publiziert: 09:03 Uhr
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Aktualisiert: 09:40 Uhr
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