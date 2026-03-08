Corinne Suter aus den Top 3 verdrängt

Auch Elena Curtoni weiss zu überzeugen. Die Italienerin fährt sehr dicht an die Stangen heran und nimmt auch viel Speed in den Zielschuss mit. Dort kann sie ihren knappen Vorsprung nochmal um rund zwei Zehntel ausbauen, sodass sie 32 Hundertstel Vorsprung vor dem Führungs-Duo, bestehend aus Robinson und Miradoli, hat.
Romane Miradoli zeigt eine starke Vorstellung und kann die Favoritin ein wenig ärgern. Über nahezu die komplette Fahrt hinweg hat die Französin einen minimalen Vorsprung, den sie jedoch nicht ganz bis ins Ziel retten kann. Am Ende leuchtet dennoch die Eins auf, da sie zeitgleich mit der Neuseeländerin ist.
Für Alice Robinson geht es heute nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um die kleine Kristallkugel. Die Neuseeländerin fällt oben ein wenig zurück, ehe der Mittelteil folgt. Dieser liegt der 24-Jährigen, die kurz vor dem Ziel über acht Zehntel Vorsprung aufweist. Am Ende verliert sie nochmal dreieinhalb Zehntel, sodass ihr Vorsprung bei knapp einer halben Sekunde liegt. Damit übernimmt sie die Führung.
Es bleibt festzuhalten, dass die Zeit von Corinne Suter durchaus schlagbar ist. Auch Camille Cerutti kann zwischenzeitlich einen Vorsprung von einer halben Sekunde herausfahren. Doch auch die Französin verliert unten heraus über eine halbe Sekunde. Mit drei Hundertstelsekunden Rückstand schiebt sie sich zwischen Suter und Ilka Štuhec.
Ilka Štuhec hat Probleme im oberen Streckenabschnitt, doch im Mittelsektor holt sie beinahe eine halbe Sekunde auf. Anschliessend scheint die Slowenin nahezu wie auf Schienen zu agieren, ehe ihr unten der Speed ausgeht. Auf den letzten 15 Sekunden der Fahrt verliert sie noch drei Zehntel. Am Ende leuchtet lediglich die Zwei auf und sie liegt sieben Hundertstel hinter Suter.
Sehr couragiert geht es für Corinne Suter los. Die Schweizerin kann oben mit Puchner mithalten, ehe sie im Mittelteil eine schnellere Linie findet. Sie baut ihren Vorsprung konstant aus und kommt mit vier Zehnteln vor der Österreicherin ins Ziel.
Direkt im Anschluss folgt die nächste ÖSV-Athletin. Mirjam Puchner findet schnell ihren Rhythmus und kann über drei Zehntel rausholen. Im Mittelteil misslingen ihr gleich mehrere Schwünge, sodass der Vorsprung in einen knappen Rückstand umschlägt. Unten findet die 33-Jährige nochmal 14 Hundertstel und übernimmt die Führung mit rund einer Zehntel.
Dann kann es also losgehen. Nina Ortlieb startet als Erste und zeigt zwar eine nahezu fehlerlose Fahrt, doch nach ihrem Sturz am Vortag wirkt die Österreicherin ein wenig vorsichtig. Bei jedem Schwung lässt sie sich ein wenig Platz zum Tor und muss dadurch einen weiten Weg gehen. Am Ende benötigt sie 1:30,42 Minuten.
Corinne Suter hat die Nummer drei zugelost bekommen. Malorie Blanc, die Ende Januar den Super G von Crans Montana gewonnen hatte, folgt mit der Elf. Jasmina Suter (24) und Joana Hählen (27) sind ebenfalls noch in der Gruppe der Besten 30 zu finden. Das grosse Aufgebot der Schweizerinnen machen Jasmine Flury (34), Stefanie Grob (35), Janine Schmitt (37), Jasmin Mathis (41), Delia Durrer (43) und Daria Zurlinden (51) perfekt.
Gleich mit den Startnummern eins und zwei gehen Nina Ortlieb und Mirjam Puchner auf die Piste. Als dritte Österreicherin wird sich Cornelia Hütter (Startnummer neun) auf den Weg in Richtung Ziel machen. Als 17. Starterin folgt Ariane Rädler. Nade Fest ist die Fünfte im Bunde, die mit einer Startnummer unter 30 das Rennen aufnehmen wird. Vor allen den drei Erstgenannten ist ein gutes Resultat am Ende zuzutrauen. In den hinteren Startnummern verstecken sich noch Lisa Grill (38), Lena Wechner (40), Vanessa Nussbaumer (45) und Anna Schilcher, die mit Startnummer 46 als letzte ÖSV-Fahrerin sich den Hang hinunterstürzen wird.