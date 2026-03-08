Corinne Suter aus den Top 3 verdrängt

Grosses ÖSV-Aufgebot

Gleich mit den Startnummern eins und zwei gehen Nina Ortlieb und Mirjam Puchner auf die Piste. Als dritte Österreicherin wird sich Cornelia Hütter (Startnummer neun) auf den Weg in Richtung Ziel machen. Als 17. Starterin folgt Ariane Rädler. Nade Fest ist die Fünfte im Bunde, die mit einer Startnummer unter 30 das Rennen aufnehmen wird. Vor allen den drei Erstgenannten ist ein gutes Resultat am Ende zuzutrauen. In den hinteren Startnummern verstecken sich noch Lisa Grill (38), Lena Wechner (40), Vanessa Nussbaumer (45) und Anna Schilcher, die mit Startnummer 46 als letzte ÖSV-Fahrerin sich den Hang hinunterstürzen wird.