Suters Zeit hält ersten Prüfungen stand

Suter eröffnet nach ihrem Sieg

Gross war sie, die Erlösung: Corinne Suter gewann am Freitag ihre erste Abfahrt seit vier Jahren und holt den ersten Abfahrtssieg für die Schweizer Speed-Frauen in dieser Saison. Ob sie diesen Schwung heute mitnehmen kann? Mit Startnummer 1 eröffnet sie den Super-G, was bei der jeweils neuen Kurssetzung bekanntlich aber kein Vorteil ist. Die zweite Schweizerin unter den besten 20 Fahrerinnen ist Malorie Blanc, die kurz vor Olympia mit ihrem Sieg im Super-G von Crans-Montana hat aufhorchen lassen. Sie kommt mit der 19. Insgesamt sind zehn Schweizerinnen am Start.

1 Corinne Suter

19 Malorie Blanc

21 Jasmina Suter

27 Joana Hählen

35 Stefanie Grob

37 Janine Schmitt

42 Jasmin Mathis

44 Delia Durrer

52 Daria Zurlinden

57 Priska Ming-Nufer