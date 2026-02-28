Suters Zeit hält ersten Prüfungen stand

Die Zeit von Suter gewinnt aktuell an Wert, denn auch Keely Cashman kann sie nicht von der ersten Position stossen. Sie kommt im ersten Teil noch gut zurecht, dann aber tut sich auch für sie die Lücke auf und sie kann nicht mehr heranfahren. Cashman setzt sich auf Platz zwei.
Camille Cerutti kommt nicht sauber durch das Doppeltor im oberen Abschnitt und dadurch bekommt sie dann gleich einmal 1,08 Sekunden aufgebrummt. Danach kann sie noch mal schöne Passagen zeigen und verliert kaum noch Zeit. Im Ziel bleibt aber auch sie mit 1,08 Sekunden relativ deutlich zurück.
Ilka Štuhec kann Corinne Suter zumindest nicht gefährlich werden. Anders als die Schweizerin geht Štuhec das Rennen etwas kontrollierter an, wirkt weniger aggressiv und pusht nicht voll durch. Möglicherweise spielen dabei auch die Hüftprobleme eine Rolle, wegen derer sie nach Olympia eine Trainingspause eingelegt hatte. Im Ziel beträgt ihr Rückstand bereits 1,27 Sekunden.
Die Siegerin der gestrigen Abfahrt eröffnet heute den Super-G. Was kann Corinne Suter für ihre Konkurrenz vorlegen? Auf die Athletinnen warten heute deutlich technischere Passagen sowie wärmere Bedingungen als noch am Vortag. Suter zeigt sich erneut mutig, fährt mit viel Vertrauen in die Linie und nimmt hohes Risiko in Kauf. Sie zieht den Lauf konsequent durch und setzt am Ende eine Zeit von 1:27.70 Minuten. Wie stark diese Marke wirklich ist, wird sich erst in den kommenden Minuten zeigen, wenn die Konkurrenz nachlegt.
In der Wertung des Super-G liegt nach vier Rennen nicht überraschend Sofia Goggia mit 280 Punkten an der Spitze. Alice Robinson bringt es auf 220 Punkte. Die verletzte Lindsey Vonn ist mit 190 Zählern Dritte. Emma Aicher belegt mit 124 Punkten Platz sieben, ist mit vier noch verbliebenen Wettkämpfen aber ebenso wie Kira Weidle-Winkelmann (111 Punkte) noch voll im Rennen um die kleine Kristallkugel.
Den Wettbewerb eröffnen wird Corinne Suter aus der Schweiz. Ihr bestes Ergebnis in der Saison ist der elfte Platz bei den Olympischen Winterspielen. Malorie Blanc, die in Crans-Montana den Super-G gewann, wird als 19. auf die Piste gehen. Jasmina Suter ist dann als 21. an der Reihe. Joana Hählen (27), Stefanie Grob (35), Janine Schmitt (37), Jasmin Mathis (42), Delia Durrer (44), Daria Zurlinden (52) und Priska Ming-Nufer (57) wurden ebenfalls für das Wochenende nominiert.
Das Aufgebot aus Österreich fällt wie üblich gross aus. Cornelia Hütter eröffnet als siebte Starterin für Österreich und gehört sicherlich heute wieder zu den Kandidatinnen auf die Topplätze. Ariane Rädler (11), Mirjam Puchner (18) und Ricarda Haaser (23), Nadine Fest (25) sowie Nina Ortlieb (28) sind ebenfalls in der Gruppe der ersten 30 Athletinnen am Anlauf. Julia Schreib und Emily Schöpf folgen mit den Nummern 31 und 32. Lisa Grill (39) sowie Lena Wechner (41) werden das Team vervollständigen.
Auch die deutschen Athletinnen haben heute durchaus wieder die Chance ganz vorne einzugreifen. Emma Aicher ist mit Startnummer zwölf als erste deutsche Athletin an der Reihe. Kira Weidle-Winkelmann folgt wenige Läuferinnen danach mit Startnummer 16. Fabiana Dorigo (36) komplettiert das Trio aus Deutschland.
Vier Super-G konnten in diesem Winter über die Bühne gehen und am Ende gab es vier verschiedene Siegerinnen, was zeigt, wie breit inzwischen die Spitze zusammengerückt ist. Die meisten Podestplätze feierte die Italienerin Sofia Goggia, die nach Platz drei in der gestrigen Abfahrt heute im Super-G sicherlich wieder zu den Topfavoritinnen gehören wird. Neben ihr zählt sicherlich auch Alice Robinson zu denjenigen, die es zu beachten gilt.
Gross war sie, die Erlösung: Corinne Suter gewann am Freitag ihre erste Abfahrt seit vier Jahren und holt den ersten Abfahrtssieg für die Schweizer Speed-Frauen in dieser Saison. Ob sie diesen Schwung heute mitnehmen kann? Mit Startnummer 1 eröffnet sie den Super-G, was bei der jeweils neuen Kurssetzung bekanntlich aber kein Vorteil ist. Die zweite Schweizerin unter den besten 20 Fahrerinnen ist Malorie Blanc, die kurz vor Olympia mit ihrem Sieg im Super-G von Crans-Montana hat aufhorchen lassen. Sie kommt mit der 19. Insgesamt sind zehn Schweizerinnen am Start.
1 Corinne Suter
19 Malorie Blanc
21 Jasmina Suter
27 Joana Hählen
35 Stefanie Grob
37 Janine Schmitt
42 Jasmin Mathis
44 Delia Durrer
52 Daria Zurlinden
57 Priska Ming-Nufer