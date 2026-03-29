DE
FR
Abonnieren

Sportler des Jahres
Hier wird Odermatt zum 5. Mal in Folge ausgezeichnet

Marco Odermatt ist zum fünften Mal in Folge Sportler des Jahres. Das gab es noch nie zuvor. Er gewinnt vor Schwimmer Noé Ponti.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen