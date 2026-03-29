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Sports Awards: Marco Odermatt ist der Sportler des Jahres
Sportler des Jahres
Hier wird Odermatt zum 5. Mal in Folge ausgezeichnet
Marco Odermatt ist zum fünften Mal in Folge Sportler des Jahres. Das gab es noch nie zuvor. Er gewinnt vor Schwimmer Noé Ponti.
Publiziert: vor 23 Minuten
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