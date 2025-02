«Sowas willst du nie erleben» Schockmoment bei ORF-Kamerafahrt in Crans-Montana

Joachim Puchner ist der Kamerafahrer für den ORF bei den Speed-Rennen in Crans-Montana am Wochenende. Beim Super-G kommt es kurz vor dem Ziel zu einem Zwischenfall mit einem Pistenarbeiter. Jetzt reagiert Puchner in den sozialen Netzwerken auf die Szene.

