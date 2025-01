Schweizer Sportlerinnen und Sportler verschicken Neujahrsgrüsse an ihre Fans. Während Marlen Reusser dies aus ihrer neuen Heimat Andorra tut, geniessen Ski-Stars den Schnee oder begeben sich in ungewohnte Höhen.

Ski-Asse haben Spass im Schnee – und in der Luft

So verbrachten Schweizer Sportstars Silvester

1/5 Justin Murisier (vorne) in luftigen Höhen: Der Ski-Star gönnt sich einen Gleitschirmflug über Verbier VS. Foto: Instagram/justin_murisier

Auf einen Blick Schweizer Sportler teilen Silvester-Erlebnisse und Neujahrsgrüsse auf Instagram

Justin Murisier fliegt mit Gleitschirm über Verbier ins neue Jahr

Cédric Heeb Redaktor Sport

Frohes neues Jahr! Das wünschen nicht nur wir dir, sondern auch unsere Sportlerinnen und Sportler. Auf Instagram zeigen zahlreiche Stars, wie sie Silvester verbracht haben.

Viel Spass scheinen die Skirennfahrerinnen Camille Rast (25), Mélanie Meillard (26), Aline Danioth (26), Elena Stoffel (28) und Delphine Darbellay (22) gehabt zu haben. In Obdach (Ö) gibts für die Swiss-Ski-Athletinnen ein Training, bei dem die Technikerinnen zwischendurch auch mal über Schanzen brettern.

Einen «guten Rutsch» wünscht Danioth und nimmt dies wortwörtlich. Zusammen mit Stoffel absolviert sie auf einem Schlitten einen Slalom und winkt danach fröhlich in die Kamera. Ihren Ausfall beim Slalom in Semmering am Sonntag scheint die Urnerin verdaut zu haben.

Murisier in der Luft, Hintermann blickt zurück

Justin Murisier (32) rutscht nicht ins neue Jahr, er fliegt. Nicht nur im Weltcup befindet sich der Allrounder auf einem Höhenflug, auch zu Silvester: Der Walliser gönnt sich einen Gleitschirmflug. «Wunderschöne Erfahrung, über Verbier zu fliegen», schreibt Murisier zum Instagram-Post.

Für Niels Hintermann (29) geht ein Jahr «mit grossen Gegensätzen» zu Ende, wie er es nennt. Das Speed-Ass blickt auf seinen Weltcupsieg in Kvitfjell im Februar, seine Hochzeit mit Frau Lara im Juli und die Krebsdiagnose, die er im Oktober bekommen hat, zurück. «2024 werde ich immer mit unserer Hochzeit, aber auch mit meiner Krebs- und Chemozeit verbinden», schreibt der Bülacher dazu. Silvester feiert Hintermann in Valbella GR und zeigt in einer Story, wie mit einer Polonaise ins neue Jahr getanzt wird.

Reusser grüsst aus neuer Heimat

Viele Sportstars nutzen den Jahresabschluss, um Sportarten auszuüben, zu denen sie sonst nicht kommen. So besucht Curler Benoît Schwarz-van Berkel (33) ein Biathlon-Training mit Amy Baserga und Niklas Hartweg (beide 24), deren Berufskollegin Lena Häcki-Gross (29) begibt sich dagegen «das erste Mal seit fünf Jahren» wieder aufs Snowboard, wie die zweifache Weltcupsiegerin mitteilt.

Die Neujahrsgrüsse von Marlen Reusser (33) kommen aus ihrer neuen Heimat Andorra. Vor einem riesigen, leuchtenden Teddybären wünscht der Radstar einen guten Rutsch. Diesen wünscht auch Schwingerkönig Christian Stucki (39), allerdings von zu Hause mit seiner Familie.