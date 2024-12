1/5 Wann sehen wir Marlen Reusser wieder jubeln? Foto: freshfocus

Auf diesen Moment musste Marlen Reusser (33) monatelang warten. Am Montagabend war es endlich so weit. Die dreifache Zeitfahr-Europameisterin verkündete: «Ich bin wieder gesund und zurück in meinem alten Leben.» Damit findet das Seuchenjahr ein versöhnliches Ende. Dabei schien 2024 wie gemacht für die Bernerin.

Mit den Olympischen Spielen in Paris und der Heim-WM in Zürich warteten zwei Höhepunkte auf die Radfahrerin. Bis sie im Frühsommer immer wieder krank wurde. Das Fieber kam und ging. «Wir fanden nicht heraus, was es ist.» Um Rennen zu fahren, fehlte ihr die Energie. Ihr Körper verunmöglichte eine Teilnahme an den Grossanlässen. Reusser erhielt die Diagnose Post-Covid-Syndrom.

Hypnose als grosse Hilfe

Sie versuchte, sich in ihrem Elternhaus in Hindelbank BE zu erholen. «Man macht etwas und wird dabei noch mehr krank», beschreibt sie diese schwierige Phase. «Es gab Momente, in denen ich ernsthaft daran gezweifelt habe, je wieder auf dem Rad zu sitzen.»

Einige Sportlerkarrieren gingen aufgrund dieser Krankheit zu Ende. So zum Beispiel jene von Leichtathletin Selina Rutz-Büchel (33). «Ich habe mit ihr telefoniert. Es war sehr spannend, aber auch erschütternd. Ich musste einmal leer schlucken, als ich ihre Geschichte hörte.»

Glücklicherweise ist das Karriereende für Reusser vorerst noch weit weg. «Ich trainiere wieder Vollgas und bereite mich auf die neue Saison vor», erzählt die ausgebildete Ärztin strahlend. Und enthüllt, dass sie während ihres Heilungsprozesses auf Hypnose setzte.

Am Anfang sei sie eher kritisch eingestellt gewesen, mittlerweile outet sie sich als grosser Fan. Sogar ihr Weltbild habe sich dadurch verändert. «Ich musste mein Denken über den Haufen werfen.» Sie sieht Körper und Geist nicht mehr so klar getrennt wie früher.

Umzug nach Andorra

Diese neue Erkenntnis nimmt sie mit an die spanische Grenze. «Ich ziehe mit meinem Freund nach Andorra», lässt sie verlauten. Der Umzug steht in engem Zusammenhang mit dem Teamwechsel per 1. Januar 2025. Neu fährt Reusser für das spanische Team Movistar. Die Bernerin hat einen Vertrag bis Ende 2027 unterschrieben.

Am Mittwoch wird sie in der Innenstadt von Madrid offiziell vorgestellt. «Eigentlich wollte ich in der Schweiz bleiben, aber der spanische Arbeitgeber legte mir nahe, nach Andorra zu ziehen.» In den Pyrenäen findet sie optimale Trainingsbedingungen, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

WM-Titel als grosses Ziel

Für ihr neues Team wird sie bei allen drei grossen Rundfahrten - Tour de France, Vuelta und Giro - als Leaderin an den Start gehen. Bis dahin will sie wieder in Topform sein. «Ich mache in jedem Training grosse Fortschritte.» Dabei erlebt sie immer wieder neue Glücksmomente. «Sobald ich etwas wieder zum ersten Mal machen kann, fühlt sich das fantastisch an.»

Ihr Renn-Comeback gibt sie Ende Januar in ihrer zweiten Heimat auf Mallorca. «Darauf freue ich mich sehr.» Dick angestrichen in ihrem Renn-Kalender ist die Rad-WM Ende September in Ruanda. Nach dem verpassten Heim-Auftritt strebt sie dort nach Gold. «Der WM-Titel ist mein grosses Ziel.»