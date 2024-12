1/7 Rohan Dennis hat sich schuldig bekannt. Foto: imago/Sirotti

Rohan Dennis gesteht Schuld am Tod seiner Frau

Melissa Dennis starb, nachdem sie von einem Pickup-Truck angefahren wurde

Im Dezember 2023 wurde die Bahnrad-Weltmeisterin Melissa Dennis jäh aus dem Leben gerissen. Vor ihrem Haus in Adelaide (Aus) wurde sie von einem Pickup-Truck angefahren. Später erlag sie im Spital ihren Verletzungen. Sie wurde nur 32 Jahre alt. Besonders tragisch an ihrem Tod: Am Steuer des Unfallfahrzeuges sass ihr Ehemann Rohan Dennis (34).

Nach seiner Verhaftung wurde der australische Ex-Radprofi zunächst wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge angeklagt. Nun hat er sich laut übereinstimmenden Medienberichten in einem weniger schwerwiegenden Anklagepunkt schuldig bekannt: Er habe eine Situation herbeigeführt, in der jemandem Schaden zugefügt werden kann.

Dieses Schuldeingeständnis ist Teil eines Deals mit der Staatsanwaltschaft, wodurch andere Anklagepunkte fallengelassen werden. Dennis drohen nun bis zu sieben Jahre Haft und ein fünfjähriger Führerscheinentzug. Das endgültige Urteil steht noch aus.

Beide mit erfolgreichen Karrieren

Die Anteilnahme am tragischen Tod von Melissa Dennis war gross. An einem öffentlichen Gedenkgottesdienst in Adelaide nahm auch Rohan Dennis mit den beiden gemeinsamen Kindern teil. Die Familie von Melissa richtete sich emotional an die Öffentlichkeit: «Worte können unsere Trauer, unsere Traurigkeit und die tragischen Umstände von Melissas Tod nicht wiedergeben. Wir sind am Boden zerstört.»

Das Ehepaar Dennis war seit 2018 verheiratet. Beide feierten während ihren Radsport-Karrieren grosse Erfolge. Melissa, geborene Hoskins, gewann 2015 WM-Gold in der Mannschaftsverfolgung und nahm an zwei Olympischen Spielen teil. Rohan zählte zu den weltbesten Zeitfahrern, wurde zweimal Strassenweltmeister und holte 2020 Olympia-Bronze.