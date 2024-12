Schweizer schliesst Topgruppe ab

Das letzte Rennen vor Weihnachten wird passenderweise von Clément Noël eröffnet. Der Franzose musste zuletzt den Slalom in Val d'Isère auslassen, weil er sich bei einem Sturz im Riesenslalom am Knöchel verletzt hat. Nun ist der zweifache Saisonsieger zurück.

Die Topgruppe wird von einem Schweizer abgeschlossen. Loïc Meillard jagt mit Startnummer 7 den dritten Slalom-Podestplatz in diesem Winter. Insgesamt sind in Alta Badia sieben Schweizer am Start. Ramon Zenhäusern, der in Val d'Isère die Qualifikation für den 2. Lauf verpasst hat, ist aus den Top 30 gefallen. Er darf erst mit der 31 ins Rennen

Das sind ihre Startnummern der weiteren Schweizer: Daniel Yule (9), Marc Rochat (12), Luca Aerni (20), Tanguy Nef (24), Noel von Grünigen (45).