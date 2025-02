Vincent Kriechmayr (AUT)

Das lässt Vincent Kriechmayr nicht auf sich sitzen. Der Österreicher geht ebenso von Beginn an volles Risiko und wird schneller und schneller. So baut er seinen Vorsprung aus und geht ohne mit der Wimper zu zucken in die entscheidenden Kurven und Sprünge. Am Ende wird es nochmal eng, aber es reicht mit sieben Hundersteln für die Führung! Was da jetzt auf der Tribüne los ist, braucht man wahrscheinlich nicht erklären. Nach dieser Fahrt kann sich Kriechmayr mal richtig zu Recht feiern lassen. Nach Rogentin wird auch Monney um einen Hauch von der Spitze verdrängt. Die Schweizer bisher im Hundertstelpech!