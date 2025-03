Schafft Gut-Behrami einen seltenen Meilenstein?

Riesenslalom-Weltcupfinal der Frauen in Sun Valley

Herzlich willkommen zum Riesenslalom-Weltcupfinal in Sun Valley! Nach stürmischen Tagen und Änderungen in der Agenda kommt es heute zu einer weiteren Kugel-Entscheidung. Kann Alice Robinson ihre grösste Konkurrentin Federica Brignone auf Distanz halten, oder schnappt sich die Italienerin nach jener in der Abfahrt auch noch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom? Finde es hier heraus – ab 16:30 im Liveticker!