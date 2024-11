11:26 Uhr

Gut-Behrami gibt Update vor Rückkehr in den Weltcup

Beim Saisonauftakt in Sölden sorgte sie für den grossen Knall: Lara Gut-Behrami (33) musste unverhofft auf einen Start verzichten. Die Sorgen bei den Fans waren gross. In Killington (USA) will die Tessinerin gut einen Monat später die Saisons starten. «Es geht mir gut. Viel besser als vor einem Monat», sagt sie gegenüber SRF. «In Sölden kam alles zusammen. Es hat einfach nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Der Monat hat mir Zeit gegeben, um so in Schwung zu kommen, wie ich mir das wünsche. Es geht mir deutlich besser.»

Sie freue sich nun, wieder Rennen zu fahren und in einen Rhythmus zu kommen. «Das habe ich vermisst.» Nach Sölden habe Gut-Behrami noch eine Woche gebraucht, «bis ich einigermassen schmerzfrei war». Dann habe sie wieder normal trainieren können. Die letzte Vorbereitung hat sie in Copper Mountain (USA) verbracht. «Wir konnten vier Tage gut trainieren. Das war sehr wichtig.»