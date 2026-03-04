Den Schlussmonat dieses Rennwinters lancierte letzten Sonntag der Super-G in Soldeu. Vor dem Saisonfinale in Lillehammer bleiben den Speedfahrerinnen nur noch die Rennen im Val di Fassa. An die Premiere von 2021 hat Corinne Suter und die Schweiz beste Erinnerungen.

Corinne Suter einzige Schweizerin mit Podest-Erfahrung von 2021

Lara Gut-Behrami gewann 2021 zweimal, Suter dreimal auf Podest

Wie bei der Abfahrt und den beiden Super-G-Rennen in Soldeu letztes Wochenende wartet auf die Speedfahrerinnen auch im Weltcuport von diesem Wochenende ein vollbepacktes Programm. Mit drei Rennen, eins als Ersatz für die abgesagte Abfahrt in Crans-Montana, finden gleich viele Wettbewerbe wie vor Wochenfrist statt. Und wie 2021, als die Schweiz sechs von möglichen neun Podestplätzen holte.

Datum Event Provisorische Startzeit Mittwoch, 4. März 1. Training Abfahrt 10.45 Uhr Donnerstag, 5. März 2. Training Abfahrt 10.45 Uhr Freitag, 6. März Abfahrt (Ersatz für Crans-Montana) 11.30 Uhr Samstag, 7. März Abfahrt 10.45 Uhr Sonntag, 8. März Super-G 10.45 Uhr

Bestätigt Corinne Suter ihr Hoch?

Mit Blick auf die bisherigen Leistungen der Speedfrauen in diesem Winter musste man letztes Wochenende in Soldeu nicht unbedingt mit Schweizer Siegen und Podestplätzen rechnen. Doch eine wiedererstarkte Corinne Suter bewies, dass sie ihre Verletzung gut überstanden hat und wieder bereit ist, die Rolle der Teamleaderin zu übernehmen. Mit ihrem Sieg in der Abfahrt und ihrem 3. und 4. Rang in den beiden Super-Gs sorgte sie für Jubel im Schweizer Lager und schraubte die Erwartungen für die Rennen im Val di Fassa in die Höhe. Eine Bestätigung ihrer Leistung würde angesichts ihrer persönlichen Vergangenheit in den Dolomiten nicht überraschen.

Überragende Schweizerinnen bei Premiere 2021

Wenn der Skizirkus im Val di Fassa auf Pistenbesichtigung geht, ist besonders viel Aufmerksamkeit gefordert. Grund dafür ist die Tatsache, dass dort erst ein einziges Mal Weltcuprennen bestritten wurden. Bei der Premiere 2021 mit zwei Abfahrten und einem Super-G war Lara Gut-Behrami mit zwei Siegen und einem zweiten Platz die grosse Figur im Schweizer Lager, doch auch Corinne Suter stand dreimal auf dem Podest (3., 2,. 3.).

Aufgrund der Abwesenheit der Tessinerin ist die Schwyzerin dieses Jahr die einzige Fahrerin, die im Val di Fassa auf Podest-Erfahrung aus vergangenen Wintern zählen kann. Ob sie daraus Profit schlägt? Bereits am Freitag gilts in der Ersatzfahrt für Crans-Montana ein erstes Mal ernst, ehe am Samstag und Sonntag die regulär geplanten Rennen über die Bühne gehen.