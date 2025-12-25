Zwischen Weihnachten und Neujahr legen sich die Speedfahrer nicht auf die faule Haut, sondern bestreiten in Livigno ein letztes Rennen in diesem Kalenderjahr. Dabei kommts zu einer Premiere.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Skiwinter 2026 steht ganz im Fokus der Olympischen Winterspiele, die in Italien stattfinden. In Livigno werden dabei vor allem Freestyle-Wettkämpfe ausgetragen, einen guten Monat zuvor rasen hier jedoch die schnellsten Skifahrer den Berg hinunter. Im letzten Super-G des Jahres geht es für Marco Odermatt darum, seine Disziplinenführung zu verteidigen.

Datum Kategorie Startzeit Samstag, 27. Dezember Super-G 11.30 Uhr

Beendet Super-Odi das Jahr als Dreifachführender?

Mit dem sechsten Rang beim Riesenslalom von Alta Badia blieb Odermatt zuletzt nicht nur hinter seinen Erwartungen, sondern setzte auch seiner unglaublichen Riesen-Serie ein Ende. Und dennoch dürfte er mit den bisherigen Rennen in diesem Olympiawinter zufrieden sein. Sowohl in der Abfahrt wie in der Gesamtwertung als auch im Super-G liegt der Nidwaldner derzeit ganz vorne im Klassement. Hinzu kommt Platz 2 in der Riesen-Wertung.

Während er sich darin bis zum Jahreswechsel nicht mehr verbessern kann, bietet sich ihm die Chance, als Dreifachführender ins 2026 zu gehen. Auf Livigno-Erfahrung wird er bei diesem Unterfangen indes nicht zählen können. Für den Skiort nahe der Schweizer Grenze ist es das erste Weltcuprennen überhaupt. Und für Odermatt der erste Triumph?