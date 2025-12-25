Der Skiwinter 2026 steht ganz im Fokus der Olympischen Winterspiele, die in Italien stattfinden. In Livigno werden dabei vor allem Freestyle-Wettkämpfe ausgetragen, einen guten Monat zuvor rasen hier jedoch die schnellsten Skifahrer den Berg hinunter. Im letzten Super-G des Jahres geht es für Marco Odermatt darum, seine Disziplinenführung zu verteidigen.
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Samstag, 27. Dezember
|Super-G
|11.30 Uhr
Beendet Super-Odi das Jahr als Dreifachführender?
Mit dem sechsten Rang beim Riesenslalom von Alta Badia blieb Odermatt zuletzt nicht nur hinter seinen Erwartungen, sondern setzte auch seiner unglaublichen Riesen-Serie ein Ende. Und dennoch dürfte er mit den bisherigen Rennen in diesem Olympiawinter zufrieden sein. Sowohl in der Abfahrt wie in der Gesamtwertung als auch im Super-G liegt der Nidwaldner derzeit ganz vorne im Klassement. Hinzu kommt Platz 2 in der Riesen-Wertung.
Während er sich darin bis zum Jahreswechsel nicht mehr verbessern kann, bietet sich ihm die Chance, als Dreifachführender ins 2026 zu gehen. Auf Livigno-Erfahrung wird er bei diesem Unterfangen indes nicht zählen können. Für den Skiort nahe der Schweizer Grenze ist es das erste Weltcuprennen überhaupt. Und für Odermatt der erste Triumph?