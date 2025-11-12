Nach dem Auftakt in Sölden Ende Oktober geht die Skisaison dieses Wochenende in Levi in die zweite Runde. Im hohen Norden Finnlands stehen zwei Slaloms auf dem Programm. Hier gibts die Startzeiten aller Läufe.

1/4 Loïc Meillard fuhr vergangenes Jahr in Levi als Dritter aufs Podest. Foto: Getty Images

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Levi-Programm der Frauen

Tag Kategorie Startzeit Samstag, 15. November 1. Lauf Slalom 10 Uhr Samstag, 15. November 2. Lauf Slalom 13 Uhr

In Levi finden dieses Wochenende die ersten Slalomrennen des kürzlich angebrochenen Weltcupwinters statt und wie bereits beim Auftakt in Sölden sind dabei sowohl die Frauen als auch die Männer im Einsatz. Am Samstag eröffnen um 10 Uhr die ersten Fahrerinnen den Kampf um die Qualifikation für den zweiten Lauf, der ab 13 Uhr ausgetragen wird.

Das Levi-Programm der Männer

Tag Kategorie Startzeit Sonntag, 16. November 1. Lauf Slalom 10 Uhr Sonntag, 16. November 2. Lauf Slalom 13 Uhr

Einen Tag später schlängeln sich auch die Männer um den Stangenwald im hohen Norden Finnlands. Auch sie messen sich ab 10 Uhr und hoffen auf einen Platz unter den ersten 30, dank dem sie nicht nur Weltcuppunkte, sondern auch Preisgeld gewinnen können.

Pro Geschlecht werden in Levi je 167'619 Euro (155'689 CHF) Preisgeld ausgeschüttet. Während die beiden Sieger knapp 55'000 Euro kassieren (ca. 51'000 CHF), sind es für die Plätze 2 und 3 rund 25'000 Euro (23'000 CHF) beziehungsweise 14'000 Euro (13'000 CHF). Hier gehts zur Preisgeldübersicht des Weltcupwinters 2026.