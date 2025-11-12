Das Levi-Programm der Frauen
|Tag
|Kategorie
|Startzeit
|Samstag, 15. November
|1. Lauf Slalom
|10 Uhr
|Samstag, 15. November
|2. Lauf Slalom
|13 Uhr
In Levi finden dieses Wochenende die ersten Slalomrennen des kürzlich angebrochenen Weltcupwinters statt und wie bereits beim Auftakt in Sölden sind dabei sowohl die Frauen als auch die Männer im Einsatz. Am Samstag eröffnen um 10 Uhr die ersten Fahrerinnen den Kampf um die Qualifikation für den zweiten Lauf, der ab 13 Uhr ausgetragen wird.
Das Levi-Programm der Männer
|Tag
|Kategorie
|Startzeit
|Sonntag, 16. November
|1. Lauf Slalom
|10 Uhr
|Sonntag, 16. November
|2. Lauf Slalom
|13 Uhr
Einen Tag später schlängeln sich auch die Männer um den Stangenwald im hohen Norden Finnlands. Auch sie messen sich ab 10 Uhr und hoffen auf einen Platz unter den ersten 30, dank dem sie nicht nur Weltcuppunkte, sondern auch Preisgeld gewinnen können.
Pro Geschlecht werden in Levi je 167'619 Euro (155'689 CHF) Preisgeld ausgeschüttet. Während die beiden Sieger knapp 55'000 Euro kassieren (ca. 51'000 CHF), sind es für die Plätze 2 und 3 rund 25'000 Euro (23'000 CHF) beziehungsweise 14'000 Euro (13'000 CHF). Hier gehts zur Preisgeldübersicht des Weltcupwinters 2026.