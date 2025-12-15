Die Technikerinnen befinden sich bereits in Courchevel, wo am Dienstag ein Slalomrennen stattfindet. Die Entscheidung sehen Fans gemütlich nach dem Abendessen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Gleich in vier verschiedenen Weltcupdestinationen werden in dieser Woche Skirennen gefahren (zum Ski-Kalender 2025/26). Den Auftakt in diese vollbepackte Woche machen die Technikerinnen in Courchevel. Am Dienstag dreht sich einmal mehr alles um die Frage: Kann jemand Mikaela Shiffrin stoppen?

Datum Kategorie Startzeit Dienstag, 16. Dezember 1. Lauf Slalom 17.45 Uhr Dienstag, 16. Dezember 2. Lauf Slalom 20.45 Uhr

Drei Slaloms, drei Machtdemonstrationen

Die US-Amerikanerin fährt derzeit in einer eigenen Liga und setzt Fans wie Konkurrenten gleichermassen ins Staunen. In allen drei bisherigen Slaloms in Levi, Gurgl und Copper Mountain fuhr sie nicht nur am schnellsten um die Stangen, sondern siegte immer mit weit über einer Sekunde Abstand auf Rang 2.

Lara Colturi kam ihr in Gurgl, wo Camille Rast auf Rang 3 fuhr, am nächsten, ihr Rückstand betrug jedoch trotzdem satte 1,23 Sekunden. Nach Shiffrins Nuller zuletzt im Super-G von St. Moritz dürfte sie umso motivierter sein, ihren 105. Weltcupsieg einzufahren.