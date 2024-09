Der Alpin-Vorstand hat gemeinsam mit der Athletenkommission anlässlich vom FIS-Meeting in Zürich eine wichtige Entscheidung bezüglich des Comebacks von Marcel Hirscher getroffen. Dieser wird nicht einfach so eine Wildcard für die ganze Saison bekommen.

Kurz zusammengefasst Marcel Hirscher erhält doch keine Wildcard für die gesamte Saison

FIS wird die Regeln nach Kritik von Top-Athleten erneut anpassen

Der Antrag für eine Spezial-Zulassung soll bei maximal 20 Rennen möglich sein

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Das sind keine guten News für Marcel Hirscher auf dem Weg zum Ski-Comeback: Der Salzburger, der nun für Holland an den Start gehen will, bekommt keine Wildcard für die gesamte kommende Saison!

Blick-Recherchen zeigen: Der Skiverband FIS will die Regeln für die Wildcard-Vergabe nochmals anpassen. Neu sollen solche Spezial-Zulassungen vor jedem Wettkampf bei der Renndirektion der FIS neu beantragt werden.

Marcel Hirscher hatte in den letzten Wochen wahrhaftig alles auf eine Karte gesetzt. Ursprünglich wollte er in Neuseeland Wettkämpfe im Continental Cup bestreiten, um sein FIS-Punkte-Konto zu verbessern. Letztendlich hat der achtfache Gesamtweltcupsieger auf diese Rennen aber auch deshalb verzichtet, weil der internationale Ski-Verband Ende Juli eine grosse Ankündigung gemacht hatte: Athleten, die wie Hirscher in der Vergangenheit den Gesamtweltcup, den Disziplinen-Weltcup, WM- oder Olympia-Gold gewonnen haben, können nach einer Wettkampf-Pause zwischen zwei und zehn Jahren bei der Rückkehr in den Weltcup eine Wildcard beanspruchen – und zwar für den ganzen Winter.

FIS-Präsident Johan Eliasch musste für die Entscheidung, dass Comebacker wie Marcel Hirscher eine Wildcard für eine komplette Weltcup-Saison erhalten, viel Kritik einstecken. Foto: Sven Thomann 1/4

Das brachte aber einige Exponenten auf die Barrikaden: Diverse Top-Athleten und hochrangige Funktionäre wie ÖSV-Geschäftsführer Christian Scherer kritisierten diese Entscheidung. Vor allem sei das Vorgehen unfair gegenüber jungen Athleten, so der Vorwurf.

FIS-Präsident Johan Eliasch kündigte daraufhin an, dass sich die Führung vom Ski-Weltverband anlässlich der Herbst-Meetings noch einmal über die genaue Interpretation dieser Wildcard unterhalten werde.

Jetzt drückt bei Hirscher der Schuh

Genau das ist in den letzten Tagen auch passiert, die Athletenvertreter Verena Stufer (It) und Leif Christian Nestvold Haugen haben sich in dieser Angelegenheit mit dem Alpinvorstand zusammengesetzt. Eine offizielle Mitteilung der FIS steht noch aus, aber gemäss Blick-Informationen wird es nun tatsächlich zur Änderung kommen. Und nicht nur ist die Saison-Wildcard vom Tisch. Auch soll ein Antrag für die Spezial-Zulassung nur bei maximal 20 Rennen möglich sein.

Doch auch wenn die Wildcard für die gesamte Saison nicht kommt, gibt es für Marcel Hirscher auch «Good News»: Weil sich der Alpinvorstand schon mehrmals für diese Wildcard ausgesprochen hat, wird sich Hirscher bei der Vergabe kaum Sorgen machen müssen.

Dafür stellt sich ganz ernsthaft die Frage, ob der 35-Jährige bis zum Weltcup-Opening in Sölden (Ö) seine Materialprobleme in den Griff bekommt. Hirschers Van-Deer-Ski funktionieren zwar richtig gut, aber Insider berichten, dass dem Altmeister in den letzten Tests die neuen Schuhe grosse Sorgen bereitet haben.