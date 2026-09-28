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Ski-Talent zeigt Videos
So hart war die Velotour von Iten ans Meer

Über 400 Kilometer mit dem Velo: Für Ski-Aufsteiger Matthias Iten ist das der beste Weg ans Meer. Nach 16 Stunden und 17 Minuten erreicht der Schweizer schliesslich Genua (It).
Publiziert: 19:09 Uhr
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