Lara Gut-Behrami hat sich im Training in Chile einen Schlag aufs Knie eingefangen. Dieser sei aber kein Grund zur Sorge, erklärt der Ski-Star in der Pressekonferenz am Montagmorgen.

Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami hat sich im Trainingslager leicht verletzt. Dies sei aber kein Grund zur Sorge. Foto: SVEN THOMANN 1/4

Carlo Steiner Praktikant Sport

Der Kommunikationsverantwortliche von Swiss Ski will die Runde zu Beginn eigentlich direkt für Fragen öffnen, da grätscht Lara Gut-Behrami dazwischen.

Sie möchte zunächst in einem einleitenden Statement erklären, warum es die Online-Pressekonferenz überhaupt gibt. «Eigentlich wäre die PK gar nicht nötig gewesen. Mir geht es nämlich gut», steigt Gut-Behrami ein. Sie wolle einfach Spekulationen und Gerüchten zuvorkommen, da sie aufgrund ihres Trainingsplans nicht an der Swiss-Ski-Medienkonferenz am Dienstag vor Ort sein wird.

Ein kleines Problemchen scheint es aber trotzdem zu geben. «Ich habe im Trainingslager in Chile einen Schlag aufs Knie eingefangen. Untersuchungen nach Rückkehr in die Schweiz haben aber ergeben, dass das Knie in Ordnung ist», erklärt die 33-Jährige.

Mit neuem Kondi-Trainer zufrieden

Das Ganze habe das Sommertraining aber kaum beeinflusst. Sie habe das Training lediglich etwas dosieren müssen – Trainingstage seien keine flöten gegangen. Generell blickt Gut-Behrami sehr positiv auf den Sommer. Die Arbeit mit dem neuen Konditionstrainer Flavio Di Giorgio laufe hervorragend. Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin verbrachte dabei viel Zeit in Norditalien.

«Es war sehr schön, nahe an der Heimat zu trainieren. Wenn man das Training umstellt, kann es sein, dass der Körper das stark spürt. In diesem Fall mit Flavio war das trotz geänderter Trainingsmethoden nicht der Fall», lobt Gut-Behrami ihren neuen Coach.

Die PK im Ticker zum Nachlesen: