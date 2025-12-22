Meillard eröffnet Alta-Badia-Slalom – schlägt er Haugan diesmal?

Der Deutsche Skiverband ist heute mit vier Athleten vertreten. Der einzige deutsche Fahrer, der bislang Slalom-Weltcuppunkte erringen konnte ist Linus Strasser, der heute an Startposition 11 beginnt. Der 33-jährige Münchener fuhr in diesem Winter bislang allerdings eher durchwachsene Plätze ein und will heute endlich mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Dahinter folgen Sebastian Holzmann mit der 35, Anton Tremmel mit der 57 und Alexander Schmid, der mit der 76 ins Rennen geht. Für die drei wäre das Erreichen des zweiten Durchgangs bereits ein echter Erfolg.
Der vierte Slalom der laufenden Weltcup-Saison steht auf dem Programm und damit zugleich der letzte Wettbewerb vor der Weihnachtspause. In den Südtiroler Dolomiten trifft sich die Slalom-Elite auf einer technisch äusserst anspruchsvollen Strecke. Im Slalom gab es in diesem Winter richtig knappe Ergebnisse, entsprechend hoch ist die Motivation, sich mit einem starken Resultat in die kurze Unterbrechung zu verabschieden.
Herzlich willkommen zum Slalom von Alta Badia. Um 10 Uhr startet der Wettbewerb auf der traditionsreichen Gran-Risa-Piste. Die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr im zweiten Durchgang. Insgesamt sind 76 Athleten mit dabei.
Meillard und Haugan eröffnen auch den Slalom in Alta Badia. Der zweitbeste Schweizer im Slalom-Weltcup, Tanguy Nef, folgt dann mit Startnummer 10.
Die Startnummern der Schweizer:
1 Loïc Meillard
10 Tanguy Nef
17 Daniel Yule
33 Ramon Zenhäusern
36 Marc Rochat
39 Luca Aerni
47 Matthias Iten
73 Sandro Simonet
Hallo und herzlich willkommen zum letzten Männer-Slalom des Jahres 2025. In Alta Badia steht nach dem Riesenslalom am Sonntag das zweite Rennen an. Im Vorjahr triumphierte der Norweger Timon Haugan vor Loïc Meillard – genau wie vor gut einer Woche in Val d'Isère. Kann der Schweizer heute zurückschlagen? Der erste Lauf startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt dann ab 13.30 Uhr.