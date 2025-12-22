Meillard eröffnet Alta-Badia-Slalom – schlägt er Haugan diesmal?

Was liefert das deutsche Quartett?

Der Deutsche Skiverband ist heute mit vier Athleten vertreten. Der einzige deutsche Fahrer, der bislang Slalom-Weltcuppunkte erringen konnte ist Linus Strasser, der heute an Startposition 11 beginnt. Der 33-jährige Münchener fuhr in diesem Winter bislang allerdings eher durchwachsene Plätze ein und will heute endlich mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Dahinter folgen Sebastian Holzmann mit der 35, Anton Tremmel mit der 57 und Alexander Schmid, der mit der 76 ins Rennen geht. Für die drei wäre das Erreichen des zweiten Durchgangs bereits ein echter Erfolg.