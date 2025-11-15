Weltmeisterin Rast startet als erste Schweizerin

Die Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt zehn Athletinnen an den Start. Als erste von ihnen wird sich Weltmeisterin Camille Rast aus dem Starthäuschen katapultieren. Sie trägt die Nummer 4. Kurz nach ihr folgt Wendy Holdener, sie schliesst als Siebte die Top-Gruppe ab. Das sind alle Startnummern der Schweizerinnen:

4 Camille Rast

7 Wendy Holdener

9 Melanie Meillard

26 Eliane Christen

35 Aline Höpli

37 Nicole Good

39 Anuk Brändli

42 Aline Danioth

48 Selina Egloff

64 Amelie Klopfenstein