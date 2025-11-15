DE
Ab 10:00 Uhr
Slalom
Frauen
Levi
Levi
1. Slalom-Lauf ab 10 Uhr
Weltmeisterin Rast startet als erste Schweizerin

08:24 Uhr

Die Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt zehn Athletinnen an den Start. Als erste von ihnen wird sich Weltmeisterin Camille Rast aus dem Starthäuschen katapultieren. Sie trägt die Nummer 4. Kurz nach ihr folgt Wendy Holdener, sie schliesst als Siebte die Top-Gruppe ab. Das sind alle Startnummern der Schweizerinnen:

4 Camille Rast
7 Wendy Holdener
9 Melanie Meillard
26 Eliane Christen
35 Aline Höpli
37 Nicole Good
39 Anuk Brändli
42 Aline Danioth
48 Selina Egloff
64 Amelie Klopfenstein

08:21 Uhr

Willkommen

Die Frauen bestreiten in Levi den ersten Slalom des Winters. Was zeigen die Schweizerinnen um Weltmeisterin Camille Rast in Lappland? Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13 Uhr.

