Tochter von Ski-Legende gibt ihr Weltcup-Debüt

Darum gehts
- Romy Ertl, Tochter von Ski-Legende Martina Ertl, gibt Weltcup-Debüt in Levi
- Die 18-Jährige sieht ihrem Debüt mit Vorfreude entgegen
- Martina Ertl gewann in ihrer Karriere drei Olympia-Medaillen und 14 Weltcupsiege
«Mein grösster Kindheitstraum ist wahr geworden.» Romy Ertl (18) macht aus ihrer grossen Freude keinen Hehl. Am Samstag beim Slalom in Levi (ab 11 Uhr live bei Blick) soll die Tochter von Martina Ertl (52) ihr grosses Debüt geben.
«Dieses kleine Mädchen wird am Samstag zum ersten Mal bei einem Weltcuprennen starten», schreibt sie weiter und postet dazu Fotos aus ihren Ski-Anfängen.
So reagiert Romy Ertl
Ertl wurden in diesem Winter Weltcup-Einsätze in Aussicht gestellt. Dass sie nun für Levi im Aufgebot steht, bewerten deutsche Medien als eher überraschend.
«Ich freue mich riesig», erklärte sie laut heute.at. Es sei ein Traum gewesen, «mit Athletinnen wie Lena Dürr und Mikaela Shiffrin am Start zu stehen», fügte die 18-Jährige hinzu. Ein Traum, der nun in Erfüllung geht.
Die Erfolge ihrer Mama
Ihr Mutter gehörte zu den Grossen ihrer Zunft. In den Neunzigern und Anfang der Zweitausenderjahre wurde Martina Ertl zweimal Weltmeisterin und holte zweimal WM-Bronze. Bei Olympia stehen zwei Silbermedaillen und eine bronzene zu Buche. Hinzu kommen 14 Siege in Weltcuprennen – zweimal konnte sie den Riesenslalom-Weltcup für sich entscheiden.
Davon ist Romy Ertl freilich noch weit entfernt. Der grösste Erfolg in ihrer noch jungen Karriere ist der Gewinn von Kombi-Bronze bei den Olympischen Jugendspielen 2024. In Levi geht es in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln. Ertl wird mit einer hohen Startnummer ins Rennen gehen und es entsprechend schwierig haben.
Übrigens: Auch Romys 16-jähriger Bruder Luis gilt als Talent. Ob die Geschwister an die Erfolge ihrer berühmten Mutter anknüpfen können?