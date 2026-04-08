Die Weltcupsaison 2026 ist beendet. Bevor der Winter endgültig ad acta gelegt wird, stehen mit den Schweizermeisterschaften in St. Moritz die letzten Titelkämpfe an. Während vier Tagen gibts in allen Disziplinen Medaillen zu gewinnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizermeisterschaften starten am 9. April in St. Moritz

Marco Odermatt erneut Gesamtweltcupsieger mit fünf Titeln

50 Podestplätze und elf Olympiamedaillen für Schweiz in 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Was war das für ein Skiwinter für die Schweiz! 50 Podestplätze im Weltcup, elf Medaillen bei Olympia und der Sieg im Nationencup. Zudem mit Marco Odermatt wie in den Jahren zuvor ein mehrfacher Kugelgewinner und nun fünffacher Gesamtweltcupsieger, auch wenn die grosse Kugel dieses Jahr anders als die vorigen ist. Zum Abschluss finden vom 9.–13. April in St. Moritz GR die diesjährigen Schweizermeisterschaften statt.

Datum Event Provisorische Startzeit Dienstag, 7. April Training Abfahrt 9 Uhr (Männer) / 11 Uhr (Frauen) Mittwoch, 8. April Training Abfahrt 8.15 Uhr (M) / 10.15 Uhr (F) Donnerstag, 9. April Abfahrt 7.45 Uhr (M) / 10 Uhr (F) Samstag, 11. April Super-G 8.30 Uhr (M) / 10.40 Uhr (F) Sonntag, 12. April Riesenslalom Männer 8 Uhr (1. Lauf) / 11.20 Uhr (2. Lauf) Sonntag, 12. April Slalom Frauen 10 Uhr (1. Lauf) / 13 Uhr (2. Lauf) Montag, 13. April Riesenslalom Frauen 8 Uhr (1. Lauf) / 10.55 Uhr (2. Lauf) Montag, 13. April Slalom Männer 9.25 Uhr (1. Lauf) / 12.10 Uhr (2. Lauf)

Vier letzte Tage Rennbetrieb

Trotz des langen Rennwinters gilt es in St. Moritz ab Donnerstag nochmals ernst. Bereits am Dienstag und Mittwoch stehen mit den Trainingsläufen für die Abfahrt wichtige Fahrten an, ehe es am Donnerstag die ersten Medaillenentscheidungen gibt.

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Es folgt ein Tag Unterbruch, weil am Freitag am selben Ort die liechtensteinischen Meisterschaften stattfinden. Am Samstag, Sonntag und Montag werden dann weitere Wettkämpfe ausgetragen. Den letzten bestreiten die Slalom-Männer, die den Ski-Winter 2026 offiziell beenden. Blick zeigt alle Rennen live und informiert über Entscheidungen und alles Wissenswerte der SM 2026.