Darum gehts
- Die Schweizermeisterschaften starten am 9. April in St. Moritz
- Marco Odermatt erneut Gesamtweltcupsieger mit fünf Titeln
- 50 Podestplätze und elf Olympiamedaillen für Schweiz in 2026
Was war das für ein Skiwinter für die Schweiz! 50 Podestplätze im Weltcup, elf Medaillen bei Olympia und der Sieg im Nationencup. Zudem mit Marco Odermatt wie in den Jahren zuvor ein mehrfacher Kugelgewinner und nun fünffacher Gesamtweltcupsieger, auch wenn die grosse Kugel dieses Jahr anders als die vorigen ist. Zum Abschluss finden vom 9.–13. April in St. Moritz GR die diesjährigen Schweizermeisterschaften statt.
|Datum
|Event
|Provisorische Startzeit
|Dienstag, 7. April
|Training Abfahrt
|9 Uhr (Männer) / 11 Uhr (Frauen)
|Mittwoch, 8. April
|Training Abfahrt
|8.15 Uhr (M) / 10.15 Uhr (F)
|Donnerstag, 9. April
|Abfahrt
|7.45 Uhr (M) / 10 Uhr (F)
|Samstag, 11. April
|Super-G
|8.30 Uhr (M) / 10.40 Uhr (F)
|Sonntag, 12. April
|Riesenslalom Männer
|8 Uhr (1. Lauf) / 11.20 Uhr (2. Lauf)
|Sonntag, 12. April
|Slalom Frauen
|10 Uhr (1. Lauf) / 13 Uhr (2. Lauf)
|Montag, 13. April
|Riesenslalom Frauen
|8 Uhr (1. Lauf) / 10.55 Uhr (2. Lauf)
|Montag, 13. April
|Slalom Männer
|9.25 Uhr (1. Lauf) / 12.10 Uhr (2. Lauf)
Vier letzte Tage Rennbetrieb
Trotz des langen Rennwinters gilt es in St. Moritz ab Donnerstag nochmals ernst. Bereits am Dienstag und Mittwoch stehen mit den Trainingsläufen für die Abfahrt wichtige Fahrten an, ehe es am Donnerstag die ersten Medaillenentscheidungen gibt.
Es folgt ein Tag Unterbruch, weil am Freitag am selben Ort die liechtensteinischen Meisterschaften stattfinden. Am Samstag, Sonntag und Montag werden dann weitere Wettkämpfe ausgetragen. Den letzten bestreiten die Slalom-Männer, die den Ski-Winter 2026 offiziell beenden. Blick zeigt alle Rennen live und informiert über Entscheidungen und alles Wissenswerte der SM 2026.