Nach der erfolgreichen WM in Saalbach der Schweizer geht es spannend weiter. Neben einem Heimrennen in Crans-Montana wartet der Ski-Kalender auch noch mit einem heissen Saison-Finale und den traditionellen Schweizermeisterschaften auf.

1/5 Das Schweizer Skiteam konnte an der WM in Saalbach 13 Medaillen gewinnen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Ski-Highlights nach WM: Heimrennen, Junioren-WM und Weltcup-Finale in Nordamerika

Crans Montana empfängt erstmals seit 2012 wieder Herren-Weltcup-Rennen

Über 50 Länder nehmen an der Junioren-WM in Tarvisio teil

Pascal Keusch Praktikant Sport

Nach der WM ist vor dem Weltcup. Zwei intensive und aus Schweizer Sicht erfolgreiche Ski-Wochen an der Weltmeisterschaft in Saalbach (Ö) sind vorbei. Doch Ski-Fans kommen auch in den nächsten Wochen nicht zu kurz, denn es stehen noch einige Highlights im alpinen Ski-Kalender. Blick zeigt dir, welche Leckerbissen jetzt noch folgen.

Heimrennen Crans-Montana

Am kommenden Wochenende finden in Crans-Montana VS erstmals seit 2012 wieder Männer-Weltcup-Rennen statt. Eine wunderbare Gelegenheit für die frischgebackenen Weltmeister in der Abfahrt, Franjo von Allmen, und im Super-G, Marco Odermatt, sich vor heimischem Publikum feiern zu lassen. Die Speed-Spezialisten werden auf der legendären Piste «La Nationale» starten.

Junioren-WM

Vom 27. Februar bis zum 6. März werden sich die Juniorinnen und Junioren an der Weltmeisterschaft in Tarvisio (It) messen. Die Nachwuchshoffnungen kommen aus über 50 Ländern und sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die beiden Schweizerinnen Stefanie Grob und Janine Mächler gerichtet werden, die beide bereits an mehreren Weltcup-Rennen teilgenommen haben. Zusammen haben sie in der Teamkombination an der Junioren-Weltmeisterschaft 2024 Bronze gewonnen. Bei den Schweizer Junioren stehen Philipp Kälin und Sandro Manser im Fokus, die diesen Winter ihren ersten Europacup-Podestplatz erreichten.

Doppel-Abfahrten in Kvitfjell

Ein weiteres Highlight auf dem Programm sind die beiden Doppel-Abfahrten in Kvitfjell (No). Die Frauen machen am ersten Wochenende im März Halt am «weissen Berg», gefolgt von den Männern eine Woche später. Das bei den Fahrerinnen und Fahrern eher unbeliebte Doppel-Format bietet den Fans ein Spektakel.

Weltcup-Rückkehrer

Neben den bewährten technischen Rennen in Kranjska Gora (Sln) am 1./2. März und in Are (Sd) am 8./9. März macht der Skizirkus diese Saison auch Halt an zwei Standorten, die in den Weltcup zurückkehren. Mitte März messen sich die Frauen zum ersten Mal seit fünf Jahren in La Thuile (It) in der Abfahrt und im Super-G, während die Männer zum ersten Mal seit über 20 Jahren in Hafjell (No) antreten. Es werden die letzten Rennen vor dem grossen Saisonfinale sein.

Saisonfinale in Nordamerika

Vom 22. bis 27. März findet der krönende Abschluss des alpinen Ski-Weltcups 2024/2025 im amerikanischen Sun Valley statt. In Idaho werden die letzten Rennen in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt ausgetragen und die Gewinner des Gesamtweltcups und der Disziplinenwertungen gekrönt.

Schweizermeisterschaft

Und nach dem Weltcup ist vor der SM. Anfang April endet die Ski-Saison mit der Schweizermeisterschaft in Zinal VS und Saint-Luc VS. Die SM ist für die Nachwuchsfahrer die Chance, sich mit den arrivierten Weltcupfahrern zu messen. Die Rennen gibt es live auf Blick.