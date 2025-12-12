Nach dem historischen Sieg muss Vonn heute später ran

Flury als erste Schweizerin am Start

Nach dem historischen Sieg von Lindsey Vonn am Freitag steht in St. Moritz die zweite Abfahrt auf dem Programm. Die US-Speed-Queen wird das Rennen mit der Startnummer 11 in Angriff nehmen (am Freitag wars die 16). Die erste Schweizerin im Starthaus wird Jasmine Flury, die am Vortag ihr Comeback gab, mit der Nummer 8 sein. Malorie Blanc, am Freitag beste Schweizerin, folgt mit der 16. Das Rennen geht um 10.45 Uhr mit Kira Weidle-Winkelmann (De) los.

Die Startnummern der Schweizerinnen

8 Flury

16 Blanc

21 Ming-Nufer

24 Durrer

25 Jasmina Suter

30 Schmitt

32 Grob

45 Hählen