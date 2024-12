Schwere Stürze überschatten bisheriges Wochenende

Im Training ereigneten sich zwei schwere Stürze, die das Geschehen in Bormip überschatten. Der Franzose Cyprien Sarrazin zog sich bei einem heftigen Sturz im Abschlusstraining am Freitag ein Subduralhämatom zu – eine gefährliche Blutung in der Nähe des Gehirns. Er wurde noch am Abend in einem italienischen Krankenhaus auf der neurologischen Intensivstation operiert. Laut Angaben des französischen Skiverbands FFS am Samstagmorgen verlief der Eingriff erfolgreich. Sarrazin verbleibt jedoch vorerst in einem künstlichen Koma. Auch der Italiener Pietro Zazzi verunglückte schwer. Der 30-Jährige stürzte im oberen Abschnitt der Stelvio-Piste und erlitt eine komplizierte Fraktur von Schien- und Wadenbein, die ihn für den Rest der Saison ausser Gefecht setzt.