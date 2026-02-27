Suter und Blanc starten früh – Duo feiert Weltcup-Debüt

Ester Ledecká war im ersten Training hier die Schnellste und mag diese Strecke einfach. Die Tschechin geht deutlich mehr Risiko als Monsen zuvor, fährt eine viel direktere Linie und zieht ihre Sprünge unheimlich weit. Ledecká rast voll auf Anschlag hinab ins Tal und pulverisiert die Bestzeit mal locker um fast drei Sekunden! Das ist dann schon mal eine Ansage an die Konkurrenz!
Auf geht's! Marte Monsen eröffnet bei strahlendem Sonnenschein die Abfahrt von Soldeu! Die Norwegerin hat nach ihrem Sturz in Crans-Montana Olympia verpasst und ist nun wieder fit, lässt es auf sehr glatter Strecke aber noch relativ ruhig angehen. Monsen fährt teils sehr grosse Radien und und bringt in 1:35,73 Minuten die erste Richtzeit ins Ziel.
In der Schweiz ruhen die Hoffnungen vor allem auf Corinne Suter. Die 31-Jährige kommt knapp zwei Monate nach ihrem Comeback immer besser in Fahrt und überzeugte hier in Soldeu im Training als Zweite. Malorie Blanc will nach ihrem sensationellen Triumph im Super-G von Crans-Montana auch ein weiteres Topresultat nachlegen. Zudem gehen Janine Schmitt, Delia Durrer, Priska Ming-Nufer, Jasmina Suter, Jasmin Mathis, Joana Hählen und Daria Zurlinden für die Schweiz auf die Piste.
Im österreichischen Lager hat vor allem Cornelia Hütter mit ihrer Bronzemedaille im Super-G bei Olympia Selbstvertrauen getankt. Die 33-Jährige will ihre Aussenseiterchance auf eine zweite Abfahrtskugel nach 2023/24 nutzen und nochmal voll angreifen. Auch Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner und Nina Ortlieb ist in Andorra ein Topresultat zuzutrauen. Komplettiert wird das ÖSV-Team von Ariane Rädler, Christina Ager, Ricarda Haaser, Anna Schilcher, Emily Schöpf, Nadine Fest und Lena Wechner.
Für das deutsche Team gehen in dieser Abfahrt nur Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann an den Start. Beide kommen mit ordentlich Rückenwind aus Cortina d’Ampezzo, nachdem sie dort gemeinsam Silber in der Team-Kombination gewinnen konnten. Aicher holte zudem in der Abfahrt eine weitere Silbermedaille und gehört in Abwesenheit von Lindsey Vonn heute zu den Topfavoritinnen.
Corinne Suter und Malorie Blanc, die das letzte Wletcuprennen in Crans-Montana (Super-G) überraschend gewonnen hat, greifen in den Pyrenäen früh ins Geschehen ein (Nummer 4 und 5). Nach dem Ausfall von Disziplinenleaderin Lindsey Vonn sind die Deutschen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann die beiden heissesten Anwärterinnen auf die kleine Kristallkugel. Das Duo startet kurz hintereinander (11 und 13), nur Nicol Delago, die die letzte Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Tarvisio gewonnen hat, kommt noch dazwischen. Aus Schweizer Sicht erfreulich: Jasmin Mathis und Daria Zurlinden kommen zu ihrem Abfahrtsdebüt im Weltcup. Während die 21-jährige Zurlinden bereits Mitte Dezember im Super-G in St. Moritz ihre premier auf der höchsten Stufe gab, ist es für die gleichaltrige Mathis (Junioren-Weltmeisterin im Super-G) der allererste Auftritt.
Die Startnummern der Schweizerinnen:
4 Corinne Suter
5 Malorie Blanc
18 Janine Schmitt
24 Delia Durrer
29 Priska Ming-Nufer
39 Jasmina Suter
40 Jasmin Mathis
41 Joana Hählen
50 Daria Zurlinden
Durch die Abwesenheit der bei Olympia schwer gestürzten Lindsey Vonn ist der Kampf um die kleine Kristallkugel für die beste Abfahrerin nochmal spannend geworden. Die US-Ski-Queen stand in diesem Winter in jeder Abfahrt auf dem Treppchen und führt das Ranking mit 400 Punkten klar an. Nun hat vor allem das auf den Plätzen zwei und drei liegende DSV-Duo aus Emma Aicher (256 Punkte) und Kira Weidle-Winkelmann (232) die Chance, Vonn in den letzten drei Rennen noch abzufangen. Auch Sofia Goggia (180) und Cornelia Hütter (179) könnten nochmal angreifen.
Hallo und herzlich willkommen zum alpinen Speedwochenende der Frauen in Soldeu! Im ersten Rennen nach den Olympischen Spielen messen sich ab 11 Uhr insgesamt 53 Fahrerinnen in der drittletzten Abfahrt der Saison!