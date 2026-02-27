Suter und Blanc starten früh – Duo feiert Weltcup-Debüt

Schweizer Duo startet früh

Corinne Suter und Malorie Blanc, die das letzte Wletcuprennen in Crans-Montana (Super-G) überraschend gewonnen hat, greifen in den Pyrenäen früh ins Geschehen ein (Nummer 4 und 5). Nach dem Ausfall von Disziplinenleaderin Lindsey Vonn sind die Deutschen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann die beiden heissesten Anwärterinnen auf die kleine Kristallkugel. Das Duo startet kurz hintereinander (11 und 13), nur Nicol Delago, die die letzte Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Tarvisio gewonnen hat, kommt noch dazwischen. Aus Schweizer Sicht erfreulich: Jasmin Mathis und Daria Zurlinden kommen zu ihrem Abfahrtsdebüt im Weltcup. Während die 21-jährige Zurlinden bereits Mitte Dezember im Super-G in St. Moritz ihre premier auf der höchsten Stufe gab, ist es für die gleichaltrige Mathis (Junioren-Weltmeisterin im Super-G) der allererste Auftritt.

Die Startnummern der Schweizerinnen:

4 Corinne Suter

5 Malorie Blanc

18 Janine Schmitt

24 Delia Durrer

29 Priska Ming-Nufer

39 Jasmina Suter

40 Jasmin Mathis

41 Joana Hählen

50 Daria Zurlinden