Sie läuft ohne Krücken
Michelle Gisin gibt Update zu ihrer Reha

Michelle Gisin stürzte im Dezember in St. Moritz schwer. Drei Operationen waren nötig, doch die Engelbergerin muss keine bleibenden Schäden befürchten.
Publiziert: vor 7 Minuten
