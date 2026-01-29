DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Michelle Gisin zeigt Update aus der Reha
Sie läuft ohne Krücken
Michelle Gisin gibt Update zu ihrer Reha
Michelle Gisin stürzte im Dezember in St. Moritz schwer. Drei Operationen waren nötig, doch die Engelbergerin muss keine bleibenden Schäden befürchten.
Publiziert: vor 7 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
0:47
Wilde Partynacht in Schladming
Loïc Meillard lässt es nach Riesen-Sieg krachen
0:26
Nach über einem Jahr Pause
Caviezel kündigt Comeback für Schladming an
1:09
Klopp, Höfl-Riesch und Co.
Promis über Odis Abfahrtschancen in Kitzbühel
0:56
Fliegende Schneebälle in Laax
Passagiere werden «eingeschneebelt»
0:54
Nicht die erste Gesangseinlage
Wengen-Sieger singt mit dem Publikum «W. Nuss vo Bümpliz»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen