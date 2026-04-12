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Ski
Ski: Dania Allenbach gewinnt SM-Riesenslalom überlegen
Sie fährt in eigener Liga
Allenbach fährt allen davon und gewinnt Titel überlegen
Dania Allenbach fährt beim zweiten Lauf vom SM-Riesenslalom allen davon. Mit über zwei Sekunden Vorsprung holt sie sich den Titel.
Publiziert: 13:24 Uhr
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