So feiern unsere Sport-Stars die Schweiz

Die Schweiz hat Geburtstag – und die Sport-Stars feiern mit. So verbringen Marco Odermatt, Corinne Suter und Co den Nationalfeiertag.

1/10 Marco Odermatt schwitzt auch am 1. August. Foto: Instagram/marcoodermatt

Die Schweiz feiert am 1. August Geburtstag. Auch unsere Sport-Stars feiern unser Land. Wobei das bei manchen von ihnen anders aussieht als bei denjenigen, die den Tag gemütlich verbringen können und in den Genuss eines verlängerten Wochenendes kommen.

Denn auch am Nationalfeiertag ist bei den Sportlern Training angesagt. Ski-Superstar Marco Odermatt (27) bildet da keine Ausnahme. Er postet auf Instagram ein Selfie, das ihn mit rotem, verschwitztem Gesicht am Boden liegend zeigt. Offenbar hat er gerade eine anstrengende Einheit hinter sich gebracht. Dazu schreibt Odermatt «Frohen Nationalfeiertag». Ähnlich siehts bei seinen Sportskollegen Fadri Janutin (25), Silvano Gini (23) und Stephanie Jenal (27) aus. Auch sie trainieren und müssen dafür ein Gewicht auf einem Schlitten den Hügel hochziehen. Auch Josua Mettler (27) zieht trotz Feiertag keine Trainingspause ein.

Ski-Asse feiern in ihrer Heimat

Gemütlicher lässt es hingegen Michelle Gisin (32) angehen. Sie verbringt den 1. August in Engelberg OW. «Das ist alternativlos, denn dieser Tag ist für mich sehr wichtig», verrät sie der «Luzerner Zeitung». Weil die Adventszeit mitten in die Weltcup-Saison fällt, ist es für sie «beinahe der wichtigste Feiertag». Gemeinsam mit ihrer Familie steht erst eine Wanderung zum Trübsee und dann ein gemeinsamer Brunch auf dem Programm. Auch ihr Verlobter, der italienische Technikspezialist Luca de Aliprandini (34) ist dabei.

Corinne Suter (30) verbringt den Geburtstag der Schweiz mit einer Wanderung in den Bergen. Ein Foto, dass die Speed-Spezialistin in den sozialen Medien postet, zeigt sie auf der Bütziflue in ihrer Heimat Schwyz. «Happy Birthday Switzerland», schreibt sie dazu. In Sportkleidung geniesst Suter den Ausblick auf den Vierwaldstättersee.

Langlauf-Legende Dario Cologna (39) postet zum Nationalfeiertag ein Video mit Janik Riebli (26). Die beiden joggen über Stock und Stein und werden mit einem Picknick auf einer Bank mit schöner Aussicht belohnt. «Berge, Käse und ein Toast auf den Ort, den wir unser Zuhause nennen», schreibt Cologna dazu.

Smith mit Muskelpose in Schwinghose

Auch der ehemalige Schwinger Jörg Abderhalden (45) veröffentlicht auf Instagram ein Video. Der dreifache Schwingerkönig hat an seinem Wohnort in Nesslau SG eine Schweizer Fahne ins Gras gesteckt und lässt davor seine Schildkröte durchspazieren. Unterlegt wird das Ganze mit traditioneller Schweizer Musik: «Glogge-Jodel» vom Jodlerklub Wiesenberg.

Fanny Smith (33) trägt derweil die Schwinghose. Die Skicrosserin befindet sich aktuell im Trainingslager auf dem elterlichen Hof der Schwinger Matthieu (23) und Etienne (21) Burger in Les Prés-d’Orvin im Berner Jura. Zwischen verschiedenen Sportgeräten macht die Waadtländerin eine Muskelpose – in Zwilchhosen eben.

Auch für Stanislas Wawrinka (40) steht Training an. Das Tennis-Ass verbringt den Nationalfeiertag beim Country Club in Genf. Bilder zeigen ihn unter anderem auf dem Tennisplatz, bei einem Parcours in der Halle und vor dem Eingang des Klubs. Mit Schweizer Fahne im Hintergrund wünscht Wawrinka dabei «eine schöne Feier».

Sportlich zu und her geht es auch bei Andri Ragettli (26). Der Freestyle-Skier steigt am Nationalfeiertag auf das Rad. «Eine kurze Biketour vor dem Regen», schreibt er zu einem Foto in der Flimser Bergwelt. «Ich bin stolz, Schweizer zu sein. Die Schweiz ist das beste Land der Welt», findet der Bündner viel Lob für sein Heimatland.

Yann Sommer im kühlen Nass

Snowboarder Nicolas Huber (30) startet zunächst am Flughafen in den 1. August. Wie er verrät, geht es von Zürich aus in Richtung Brüssel zum Snowboarden. Der Zürcher ist passend angezogen mit einem roten Ganzkörperanzug mit Schweizerkreuz. «Ich liebe unsere Berge und Freiheit», schreibt Huber zudem zu einer Galerie mit diversen Foto- und Videoimpressionen.

Kalt wird es derweil bei Yann Sommer (36). Der ehemalige Nati-Goalie wünscht der Schweiz auf Instagram mit einem Video einer wehenden Schweizer Flagge in den schneebedeckten Bergen alles Gute zum Geburtstag. Auch Glückwünsche gibt es vom Torhüter für Ex-Klub Mönchengladbach, der auch am 1. August sein 125. Jubiläum feiert. Danach geht es für den Mailand-Goalie im bündnerischen Celerina ins kühle Nass, wie ein Bild zeigt.

Am Donnerstag noch auf Safari in Südafrika, befindet sich Janis Moser (25) am 1. August vermutlich zurück in der Schweiz. «Zurück, um den Schweizer Nationaltag zu feiern», schreibt der Hockey-Verteidiger jedenfalls zu einem Foto, das ihn beim Brunch zeigt. Passend wünscht er «En schöne 1. Ougste».